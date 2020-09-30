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    Байден номінований на Нобелівську премію миру

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    У той час, коли інші вдавалися до насильницьких рішень, Байден стверджував, що &laquo;найкраща сила - це сила аргументу&raquo;, - Брайант - Байден номінований на Нобелівську премію миру
    У той час, коли інші вдавалися до насильницьких рішень, Байден стверджував, що «найкраща сила - це сила аргументу», - Брайант

    Байдена висунув член палати громад Великобританії лейборист Кріс Брайант

    Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден номінований на Нобелівську премію миру. Про це повідомляє The Evening Standard.

    Зазначається, що Байдена висунув член палати громад Великобританії лейборист Кріс Брайант.

    За словами Брайанта, в той час, коли інші вдавалися до насильницьких рішень, Байден стверджував, що «найкраща сила - це сила аргументу».

    Колишній тіньовий лідер Палати громад вважає, що «зброя може зупинити серце, але вдало поставлені слова можуть змінити багато сердець, а багато сердець можуть змінити світ».

    Як зазначив Брайант, члени парламенту Великобританії мають право висувати кандидатури в комітет із призначення Нобелівської премії.

    Нагадаємо, оголошення лауреатів Нобелівської премії в галузі медицини, фізики, хімії, літератури, світу і економіки відбудеться 5-12 жовтня.

    До слова, Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію.

    Також Путін, Трамп та Лукашенко отримали Шнобелівську премію.

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