  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Нобелівський тиждень: сьогодні оголосять лауреата премії з фізики

    • Розсилка
    І'мя переможця стане відомо о&nbsp;12:45 за Києвом - Нобелівський тиждень: сьогодні оголосять лауреата премії з фізики
    І'мя переможця стане відомо о 12:45 за Києвом

    Нобелівську премію з фізики вручали вже 113 разів

    Шведська королівська академія наук у Стокгольмі 6 жовтня оголосить лауреата Нобелівської премії з фізики 2020 року.

    Початок засідання запланований на 11:45 за місцевим часом (12:45 за Києвом).

    Нобелівську премію з фізики вручали вже 113 разів 213 лауреатам між 1901 і 2019 роками. Єдиним Нобелівським лауреатом, якому Нобелівську премію з фізики вручали двічі, був Джон Бардін. Він отримав премію в 1956 і 1972 роках.

    Премію з фізики вручали трьом жінкам. Наймолодшому лауреатові було 25 років, найстаршому – 96.

    5 жовтня у Швеції з оголошення Нобелівського лауреата з медицини стартував Нобелівський тиждень.

    Минулого року троє вчених стали лауреатами Нобелівської премії з фізики за «внесок у наше розуміння еволюції всесвіту і місця Землі в космосі».

    24 вересня керівник Нобелівського фонду Ларс Гайкенстен повідомив, що 2020 року лауреати Нобелівської премії отримають виплати на 1 мільйон шведських крон (це близько 110 тисяч доларів) більші, ніж дотепер.

    Цього року фінансовий вимір найпрестижнішої у світі наукової премії сягне 10 мільйонів крон (близько 1,11 мільйона доларів).

    Протягом наступних днів стануть відомі лауреати Нобелівських премій у такій послідовності:

    • хімія – 7 жовтня
    • література – 8 жовтня
    • премія миру – 9 жовтня
    • премія імені Нобеля з економіки – 12 жовтня.

    Нобелівський фонд заявив, що традиційна церемонія нагородження та бенкет у Стокгольмі були скасовані цього року через пандемію коронавірусної інфекції. Їх замінить телевізійний захід із лауреатами, які отримають винагороди у своїх країнах.

    Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, запланована в скороченому варіанті, і традиційний бенкет також буде скасовано.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies