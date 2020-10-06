Нобелівський тиждень: сьогодні оголосять лауреата премії з фізики



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І'мя переможця стане відомо о 12:45 за Києвом

Нобелівську премію з фізики вручали вже 113 разів

Шведська королівська академія наук у Стокгольмі 6 жовтня оголосить лауреата Нобелівської премії з фізики 2020 року.

Початок засідання запланований на 11:45 за місцевим часом (12:45 за Києвом).

Нобелівську премію з фізики вручали вже 113 разів 213 лауреатам між 1901 і 2019 роками. Єдиним Нобелівським лауреатом, якому Нобелівську премію з фізики вручали двічі, був Джон Бардін. Він отримав премію в 1956 і 1972 роках.

Премію з фізики вручали трьом жінкам. Наймолодшому лауреатові було 25 років, найстаршому – 96.

5 жовтня у Швеції з оголошення Нобелівського лауреата з медицини стартував Нобелівський тиждень.

Минулого року троє вчених стали лауреатами Нобелівської премії з фізики за «внесок у наше розуміння еволюції всесвіту і місця Землі в космосі».

24 вересня керівник Нобелівського фонду Ларс Гайкенстен повідомив, що 2020 року лауреати Нобелівської премії отримають виплати на 1 мільйон шведських крон (це близько 110 тисяч доларів) більші, ніж дотепер.

Цього року фінансовий вимір найпрестижнішої у світі наукової премії сягне 10 мільйонів крон (близько 1,11 мільйона доларів).

Протягом наступних днів стануть відомі лауреати Нобелівських премій у такій послідовності:

хімія – 7 жовтня

література – 8 жовтня

премія миру – 9 жовтня

премія імені Нобеля з економіки – 12 жовтня.

Нобелівський фонд заявив, що традиційна церемонія нагородження та бенкет у Стокгольмі були скасовані цього року через пандемію коронавірусної інфекції. Їх замінить телевізійний захід із лауреатами, які отримають винагороди у своїх країнах.

Церемонія вручення Премії миру, яка традиційно відбувається у столиці Норвегії Осло, запланована в скороченому варіанті, і традиційний бенкет також буде скасовано.