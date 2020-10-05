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    У Швеції стартував Нобелівський тиждень: сьогодні оголосять першого лауреата

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    Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті - У Швеції стартував Нобелівський тиждень: сьогодні оголосять першого лауреата
    Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті

    У понеділок Нобелівський комітет оголосить лауреатів премії з медицини

    У Швеції і Норвегії в понеділок розпочинається Нобелівський тиждень, під час якого визначаться лауреати цієї престижної премії за 2020 рік.

    Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить у понеділок лауреатів премії з медицини, у вівторок - з фізики, у середу - з хімії, у четвер - з літератури.

    Лауреат премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найбільш престижних нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло. Церемонія запланована на п'ятницю. Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру цього року претендують 318 кандидатів, 211 з них - фізичні особи, 107 - організації.

    Згідно з правилами Нобелівського комітету, список потенційних кандидатів на отримання премії тримається в секреті.

    Нобелівська премія 2020 року передбачає винагороду в 10 млн шведських крон (близько $ 1,1 млн).

    Раніше повідомлялося, що на тлі пандемії коронавірусу організатори прийняли рішення не проводити традиційну грудневу церемонію вручення Нобелівських премій в Стокгольмі за особистої участі лауреатів. Замість неї відбудеться, як очікується, телевізійна церемонія з онлайн включеннями з різних країн світу. При цьому, церемонію скасували вперше з 1944 року, коли премії не вручали через Другу світову війну.

    У Норвегії вирішили все ж провести церемонію вручення Нобелівської премії миру. Вона пройде за традицією 10 грудня але буде менш широкомасштабною, ніж зазвичай.

    ,Також повідомлялося, що Швеція оголосила лауреатів премії, яких проігнорував Нобелівський фонд.

    Швеція Нобелівська премія наука премія
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