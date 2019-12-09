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    «Нормандська зустріч»: у Парижі поліція затримала українців, які протестували проти капітуляції

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    «Нормандська зустріч»: у Парижі поліція затримала українців, які протестували проти капітуляції

    Активісти закликали не допустити амністії терористам, виборів в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном

    У Парижі ветерани збройного конфлікту на Донбасі й представники Національного Корпусу влаштували акцію проти капітуляції перед «нормандським самітом». Після того, як активісти порвали прапори Росії та т.зв. «ДНР» - їх затримала французька поліція, повідомляє пресслужба Нацкорпусу.

    Активісти наголосили, що ветерани не за чутками знають про ситуацію на Донбасі, де вже загинули тисячі українців, кожен з яких віддав все заради цілісності та майбутнього України.

    Ветерани закликали не допустити амністії терористам, виборів в ОРДЛО до отримання контролю над кордоном, народних міліцій та капітулянтських розведень військ.

    Після цього вони порвали прапори Росії та «ДНР», і їх затримала французька поліція. Згодом правоохоронці відпустили ветеранів.

    Як відомо, сьогодні у Франції відбувається «нормандський саміт». Згідно з графіком Зеленський спочатку має зустрітися зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

    Вже безпосередньо о 17:00 за київським часом має початися зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату». Після цього, о 19:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.

    Раніше стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України.

    За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, залежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

    Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    Нормандська четвірка ДНР саміт ОРДЛО активісти
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