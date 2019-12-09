Оголошено склад української делегації на саміті Нормандської четвірки



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Сьогодні вперше за три роки зібралися разом лідери України, Німеччини, Франції та Росії

Зеленський взяв із собою у Париж міністра енергетики та виконавчого директора «Нафтогазу»

Стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України. Як повідомляють ЗМі, окрім президента Володимира Зеленського, на зустріч нормандської четвірки прибули:

міністр закордонних справ Вадим Пристайко;

міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;

міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;

глава Служби безпеки України Іван Баканов;

головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;

перший помічник президента Сергій Шефір;

помічник президента Андрій Єрмак;

радник президента Руслан Демченко;

глава офісу президента Андрій Богдан;

заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко;

заступник глави Офісу президента Юрій Костюк;

заступник глави Офісу президента Ігор Жовква;

виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, з алежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.

Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.