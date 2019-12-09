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    Оголошено склад української делегації на саміті Нормандської четвірки

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    Сьогодні вперше за три роки зібралися разом лідери України, Німеччини, Франції та Росії - Оголошено склад української делегації на саміті Нормандської четвірки
    Сьогодні вперше за три роки зібралися разом лідери України, Німеччини, Франції та Росії

    Зеленський взяв із собою у Париж міністра енергетики та виконавчого директора «Нафтогазу»

    Стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України. Як повідомляють ЗМі, окрім президента Володимира Зеленського, на зустріч нормандської четвірки прибули:

    • міністр закордонних справ Вадим Пристайко;
    • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
    • міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;
    • глава Служби безпеки України Іван Баканов;
    • головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;
    • перший помічник президента Сергій Шефір;
    • помічник президента Андрій Єрмак;
    • радник президента Руслан Демченко;
    • глава офісу президента Андрій Богдан;
    • заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко;
    • заступник глави Офісу президента Юрій Костюк;
    • заступник глави Офісу президента Ігор Жовква;
    • виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.
    За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, залежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.

    Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.

    Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.

    Нормандська четвірка Росія Донбас Німеччина Арсен Аваков Ангела Меркель Путін Франція Париж Володимир Зеленський Еммануель Макрон Юрій Вітренко Андрій Богдан Сергій Шефір Руслан Хомчак Юрій Костюк Іван Баканов Вадим Пристайко радник Олексій Оржель
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