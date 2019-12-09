Оголошено склад української делегації на саміті Нормандської четвірки
Сьогодні вперше за три роки зібралися разом лідери України, Німеччини, Франції та Росії
Зеленський взяв із собою у Париж міністра енергетики та виконавчого директора «Нафтогазу»
Стало відомо, хто поїхав на «нормандську зустріч» у складі офіційної делегації від України. Як повідомляють ЗМі, окрім президента Володимира Зеленського, на зустріч нормандської четвірки прибули:
- міністр закордонних справ Вадим Пристайко;
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель;
- глава Служби безпеки України Іван Баканов;
- головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак;
- перший помічник президента Сергій Шефір;
- помічник президента Андрій Єрмак;
- радник президента Руслан Демченко;
- глава офісу президента Андрій Богдан;
- заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко;
- заступник глави Офісу президента Юрій Костюк;
- заступник глави Офісу президента Ігор Жовква;
- виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.
За словами заступника керівника офісу президента Кирила Тимошенка, залежно від теми обговорення радники президента можуть змінюватися.
Як вже відомо, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня у Парижі двосторонні зустрічі з трьома президентами до початку саміту Нормандської четвірки.
Крім того, у Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.