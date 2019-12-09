У Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі



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Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас

Україна пішла назустріч Росії в питанні демілітаризації і тепер черга за Москвою - Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав Росію до компромісу у питанні врегулювання ситуації на Донбасі, напередодні саміту «нормандської четвірки».

Про це повідомляє DW.

За словами Маасу, Україна пішла назустріч Росії в питанні демілітаризації і тепер черга за Москвою піти на компроміс у пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

«Президент України Володимир Зеленський зробив явний крок вперед у питанні демілітаризації, тепер ми, природно, чекаємо того ж від Росії», - сказав Маас.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

До відома, нормандські переговори будуть тривати близько трьох годин.

Міністр закордоннних справ Вадим Пристайко окреслив позицію України на «нормандському саміті».