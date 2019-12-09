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    Суспільство

    У Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі

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    Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас - У Німеччині чекають від Росії компромісу щодо врегулювання ситуації на Донбасі
    Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас

    Україна пішла назустріч Росії в питанні демілітаризації і тепер черга за Москвою - Маас

    Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас закликав Росію до компромісу у питанні врегулювання ситуації на Донбасі, напередодні саміту «нормандської четвірки».

    Про це повідомляє DW.

    За словами Маасу, Україна пішла назустріч Росії в питанні демілітаризації і тепер черга за Москвою піти на компроміс у пошуку політичного вирішення конфлікту на Донбасі.

    «Президент України Володимир Зеленський зробив явний крок вперед у питанні демілітаризації, тепер ми, природно, чекаємо того ж від Росії», - сказав Маас.

    Як повідомлялося, сьогодні, 9 грудня, у Зеленського підтвердили зустріч з Путіним після нормадського саміту.

    Як повідомлялося, сьогодні, 9 грудня, у Парижі відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Володимиром Путіним.

    До відома, нормандські переговори будуть тривати близько трьох годин.

    Міністр закордоннних справ Вадим Пристайко окреслив позицію України на «нормандському саміті».

     

    Нормандська четвірка Росія Донбас Німеччина міністр війна Володимир Зеленський Україна президент
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