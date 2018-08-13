Нормандський формат зависне через Порошенка - Безсмертний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний

«Якщо взяти всіх із Нормандської четвірки, то троє пройшли оновлення владою, а четвертий – ні. Це Порошенко»

Україна має пропонувати серйозні ініціативи по вирішенню ситуації на Донбасі на всіх переговорних майданчиках, а не чекати доки наші міжнародні союзники вирішать все за нас. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив політик, віце-прем’єр-міністр (2005) Роман Безсмертний.

«Весь ґвалт, який піднявся зараз навколо Нормандської четвірки, Трьохсторонньої контактної групи, ситуація на Донбасі – це артпідготовка до осені. Саме тоді спливає термін дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». І восени постане питання, продовжувати його чи мати якийсь інший план», - сказав він.

За його словами, вже сьогодні необхідно Україні вибудовувати свою стратегію і лобіювати її, бо існуючі формати переговорів поки провисають. «В’язка ситуація навколо Нормандського формату збережеться. Навряд чи вона принесе серйозний імпульс щодо розв’язання ситуації на Донбасі», - сказав Безсмертний.

Щодо зустрічі 18 серпня канцлера Німеччини та президента Росії, він зазначив, що там «безумовно обговорюватиметься ситуація на Донбасі», але «ця рамка не здатна розв’язати це питання». Там швидше йтиметься про «Північний потік-2» та інші економічні інтереси.

Так само Безсмертний нагадав, що інший учасник Нормандської четвірки – Франція сьогодні живе підготовкою виборів до Європарламенту, де хоче отримати більшість.

«Якщо взяти всіх із Нормандської четвірки, то троє пройшли оновлення владою, а четвертий – ні. Це Порошенко. Тому ця тема буде висіти до завершення політично активного процесу в Україні. Це ключова причина, чому немає серйозних українських ініціатив. В нинішній ситуації я б рекомендував Україні ініціювати певні кроки для того, щоб не було затухання. Тому що всі розмови про припинення вогню будуть закінчуватися навпаки тільки активізацією, а не зупинкою конфлікту», – зазначив політик.

Водночас останні заяви представника Держдепу США Курта Волкера щодо ситуації на Донбасі Безсмертний назвав спробою нагадати Росії про те, що вони теж слідкують за цим процесом. По цій лінії переговори не ведуться вже майже півроку. «Це перший випадок, коли США використали матеріали ОБСЄ. Зазвичай американська сторона демонструвала свої матеріали оцінки ситуації на Донбасі. І це мене непокоїть», - додав він.

Загалом, на його думку, після зустрічі в Гельсінкі стосунки Москви та Вашингтона виходять «на концепцію дозволеного протистояння». «Зустрілися в Гельсінкі, вирішили: ми конкуруємо на європейському енергоринку, конкуруємо за тіло України, за фінансові ринки, за союз з Китаєм. Скоріш за все у питаннях, пов’язаних із санкціями, іде мова про конкуренцію, яка стосується поведінки на різних ринках. В даному випадку йдеться про наукоємні технології - найбільш вразливий сегмент для обох країн», - вважає він.

Політик рекомендував би «Україні реалістично подивитися на ці речі і використовувати їх, розуміючи як треба діяти по Донбасу та Криму».

«Росія вичерпала можливість напряму впливати на США. Це видно по тому, що останнім часом активізувався БРІКС. Це ті об’єднання, через які Росія опосередковано може впливати на ринок для товарів США. Але очевидно те, що Москва та Вашингтон означили зони, де вони співпрацюють, а де – протистоять», - зазначив Безсмертний.