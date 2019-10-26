Уряд планує створити електронну українську бібліотеку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд розглядає електронні книжки для того, щоб створити «мінімальний бар’єр» для доступу до літератури

Український культурний фонд, який підпорядковується Міністерству культури, разом із Міністерством цифрової трансформації планують створити електронну бібліотеку.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Він зазначив, що популяризація читання є одним із завдань Мінкульту.

«Для того, щоб люди більше читали, у них повинна бути звичка читати. Звичка читати формується у школі, в родині, в дитинстві. Тому частина наших дій, зусиль і коштів буде разом з МОН скерована на те, щоб така звичка з’являлася у школі. Це перше. І друге — це наявність контенту, тобто наявність цікавих книжок», — сказав Бородянський.

Міністр додав, що уряд розглядає електронні книжки для того, щоб створити «мінімальний бар’єр» для доступу до літератури. Український культурний фонд разом із Міністерством цифрової трансформації працюють над створенням онлайн-бібліотеки.

«Для того, щоб у кожній школі, у кожному місті, де є інтернет або де він буде найближчим часом, була можливість дитині дістатися книжки. Ми плануємо, що декілька назв будуть безкоштовні взагалі, тобто держава буде це оплачувати. Я не знаю, скільки зараз, тому декілька, 10, 20, 30», — зазначив Бородянський.

За його словами, фінансування Інституту книги не буде скорочене. За даними Бородянського, в Україні наразі публікується близько 8 тисяч найменувань книжок щорічно, але він вважає, що цього недостатньо.

«Їх (книжок — ред.) чимало, але недостатньо, на наш погляд. Їх є десь 8 тисяч назв кожен рік. Тому ми будемо розвивати. Що означає? Що у нас будуть програми підтримки українських молодих авторів, підтримки видавництва українських молодих авторів і таке інше. У нас будуть програми підтримки перекладу з іноземної мови на українську», — запевнив міністр.