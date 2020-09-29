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    Нові правила в'їзду іноземців до України: роз’яснення прикордонників

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    Іноземцям з 28 вересня дозволений в'їзд в Україну - Нові правила в'їзду іноземців до України: роз’яснення прикордонників
    Іноземцям з 28 вересня дозволений в'їзд в Україну

    Зміни також стосуються перетину КПВВ з окупованим Кримом та на Донбасі

    Від 28 вересня в'їзд іноземців в Україну дозволений, але лише зі страховим полісом, який покриває лікування Covid-19 і витрати на обсервацію, і діє на весь термін перебування в Україні. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

    Прикордонники пояснюють, що такий поліс повинен бути виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною компанією, яка має представництво на території України.

    Виключенням є іноземці без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, визнані біженцями, а також дипломати, представники міжнародних місій та члени їх сімей.

    Водночас без страхового поліса заборонено перетинати іноземцям контрольні пункти в'їзду-виїзду на окуповані території Криму і Донбасу і виїзд з них.

    Також обов'язковою самоізоляції підлягають іноземці з країн, з широким розповсюдженням Covid-19.

    Раніше прикордонники повідомили, що після відкриття кордонів в Україну в'їхало майже 6 тисяч іноземців.

    Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців з 28 вересня. Вона діяла із 27 серпня по 28 вересня.

    Як повідомлялося, 25 вересня МОЗ оновив список країн «червоної» зони.

     

     

    прикордонники КПВВ іноземці туризм Україна мандрівка
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