Нові правила в'їзду іноземців до України: роз’яснення прикордонників
Зміни також стосуються перетину КПВВ з окупованим Кримом та на Донбасі
Від 28 вересня в'їзд іноземців в Україну дозволений, але лише зі страховим полісом, який покриває лікування Covid-19 і витрати на обсервацію, і діє на весь термін перебування в Україні. Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Прикордонники пояснюють, що такий поліс повинен бути виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною компанією, яка має представництво на території України.
Виключенням є іноземці без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, визнані біженцями, а також дипломати, представники міжнародних місій та члени їх сімей.
Водночас без страхового поліса заборонено перетинати іноземцям контрольні пункти в'їзду-виїзду на окуповані території Криму і Донбасу і виїзд з них.
Також обов'язковою самоізоляції підлягають іноземці з країн, з широким розповсюдженням Covid-19.
Раніше прикордонники повідомили, що після відкриття кордонів в Україну в'їхало майже 6 тисяч іноземців.
Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців з 28 вересня. Вона діяла із 27 серпня по 28 вересня.
Як повідомлялося, 25 вересня МОЗ оновив список країн «червоної» зони.