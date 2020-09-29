Після відкриття кордонів в Україну в'їхало майже 6 тисяч іноземців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Шмигаль підкреслював, що Україна може відкрити кордони для іноземців при спаді захворюваності на коронавірус

Через заборону в'їзду іноземців на територію України до 28 вересня пасажиропотік іноземців впав удвічі

Протягом вчорашнього дня, 28 вересня, після зняття заборони в'їзду іноземців на територію України, кордон на в'їзд перетнуло 5,5 тисячі іноземців. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України – прессекретар Андрій Демченко.

«В останній день дії заборони, тобто 27 вересня, на в'їзд в Україну було близько 4,5 тисячі іноземців, протягом минулого дня, коли ця заборона перестав діяти, перетнули кордон на в'їзд в Україну 5,5 тисячі іноземців», – розповів Демченко.

Нагадаємо, з 28 серпня в Україні набула чинності заборона на в'їзд іноземних громадян терміном на один місяць. У той же час кордони залишалися відкритими для іноземних студентів, військових, які проходять службу в Україні, дипломатів, водіїв, членів екіпажів і так далі.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що Україна може відкрити кордони для іноземців при спаді захворюваності на коронавірус. Однак, як показує практика, закриття кордонів просто не будуть продовжувати.

Крім того, після 28 вересня Україна не планує продовжувати заборону на в'їзд іноземців.