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    Шахраї на Херсонщині поцупили гроші з рахунків майже 100 іноземців

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    Іноземцям було&nbsp;<span>завдано збитків на понад 20 тисяч доларів</span> - Шахраї на Херсонщині поцупили гроші з рахунків майже 100 іноземців
    Іноземцям було завдано збитків на понад 20 тисяч доларів

    Аферисти розробили шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяло красти гроші з банківських рахунків

    Кіберполіція викрила банду, яка викрадала гроші з банківських рахунків іноземців. Усі учасники угруповання з Херсонської області.

    Про це повідомляє сайт Національної поліції.

    Зловмисники в телефонних розмовах представлялися представниками банку, дізнавалися реквізити рахунків та інші персональні дані іноземців. Далі вони відправляли їм на електронну пошту лист з посиланням на «вірус», який давав учасникам банди доступ до грошей на рахунках.

    Правоохоронці з'ясували, що злочинці розробили шкідливе програмне забезпечення, що дозволяло заволодівати грошима з банківських рахунків.

    Банда, яка складалася з п'яти жителів Херсонської області у віці від 22 до 27 років, вкрала гроші з рахунків близько 100 громадян країн Східної Європи. В цілому вони заволоділи сумою в більш ніж 20 тисяч доларів.

    Поліція обшукала фігурантів справи по місцях їх проживання та вилучила речові докази. Порушено кримінальну справу за ч.2 статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).

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