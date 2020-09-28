Шахраї на Херсонщині поцупили гроші з рахунків майже 100 іноземців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іноземцям було завдано збитків на понад 20 тисяч доларів

Аферисти розробили шкідливе програмне забезпечення, яке дозволяло красти гроші з банківських рахунків

Кіберполіція викрила банду, яка викрадала гроші з банківських рахунків іноземців. Усі учасники угруповання з Херсонської області.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Зловмисники в телефонних розмовах представлялися представниками банку, дізнавалися реквізити рахунків та інші персональні дані іноземців. Далі вони відправляли їм на електронну пошту лист з посиланням на «вірус», який давав учасникам банди доступ до грошей на рахунках.

Правоохоронці з'ясували, що злочинці розробили шкідливе програмне забезпечення, що дозволяло заволодівати грошима з банківських рахунків.

Банда, яка складалася з п'яти жителів Херсонської області у віці від 22 до 27 років, вкрала гроші з рахунків близько 100 громадян країн Східної Європи. В цілому вони заволоділи сумою в більш ніж 20 тисяч доларів.

Поліція обшукала фігурантів справи по місцях їх проживання та вилучила речові докази. Порушено кримінальну справу за ч.2 статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).