МОЗ оновив список країн «червоної» зони



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З-поміж сусідів України, «червоною» залишається тільки Молдова

Чорногорія залишилася «червоною», тоді як Албанія, Хорватія, Болгарія, Словенія, Туреччина та Єгипет – «зелені»

Міністерство охорони здоров’я України оновило список держав «червоної» і «зеленої» зон. Про це йдеться на сайті відомства.

Згідно з інформацією міністерства, «колір» курортних країн, які впускають туристів з України, не змінився: Чорногорія залишилася «червоною», тоді як Албанія, Хорватія, Болгарія, Словенія, Туреччина та Єгипет – «зелені».

З-поміж сусідів України, «червоною» залишається тільки Молдова.

Перевірити умови в'їзду до країн, які впускають українців, можна за інтерактивною мапою МЗС.

Зазначається, що Україна включає до «червоного списку» держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

Нагадаємо, всі, хто прибуває до України з «червоної зони» зобов'язані або самоізолюватися на 14 днів, або протягом доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці під час в'їзду повинні мати поліс медичного страхування.

Як повідомлялося, Україна не планує продовжувати заборону на в'їзд іноземців.