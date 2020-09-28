Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців



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Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну через поширення пандемії коронавіруса

Заборона на в'їзд іноземців діяла з 27 серпня і по 28 вересня

Україна скасувала заборону на в'їзд для іноземців з 28 вересня. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Ми керуємося тими нормами, які встановлює уряд. Ми чітко пам'ятаємо, що з березня діяли різні обмеження на кордоні, пов'язані з недопущенням поширення коронавірусу на території України. З 27 серпня і по 28 вересня, фактично, діяла заборона в'їзду іноземцям, тільки були чітко визначені категорії іноземних громадян, які могли потрапити на територію нашої країни. Цієї ночі, з 00:00 год, ця норма припинила діяти», – сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну з 00:00 28 серпня 2020 року через поширення пандемії коронавіруса.

Обмеження на в’їзд іноземних громадян на територію України діяли з 00:00 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що Україна не планує продовжувати заборону на в'їзд іноземців.

Як повідомлялося, 25 вересня МОЗ оновив список країн «червоної» зони.

До слова, у світі коронавірусом заразилися 33307178 людей. Загалом від початку пандемії від коронавіруса померли 1002399 людей. Найбільше жертв зафіксовано в США, Бразилії та Індії. Одужало від 24638124 людини. Активними залишаються 7,6 мільйона випадків.