Новим очільником «Суспільного» став Чернотицький

Микола Чернотицький перш за все планує доукомплектувати команду – інших членів правління

На посаду голови правління у фіналі претендували Віталій Докаленко, Оксана Цибуля, Микола Чернотицький та Андрій Шаповалов

Наглядова рада Суспільного мовника 27 квітня обрала Миколу Чернотицького новим головою правління Суспільного. Він отримав 10 голосів з 15. Андрія Шаповалов отримав п’ять голосів, інші кандидати – жодного голосу.

Як розповів «Суспільному» Микола Чернотицький, наразі він планує доукомплектувати команду – інших членів правління.

«Я продовжую працювати з командою, наразі у нас річний план діяльності компанії, ми йдемо по ньому. Тому нам треба доукомплектувати членами правління й продовжити роботу. Також стоїть велике завдання для Суспільного мовника – це провести якісно Олімпіаду», – сказав Чернотицький.

До другого етапу наглядова рада допустила чотирьох кандидатів на посаду голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України – Віталія Докаленка, Оксану Цибулю, Миколу Чернотицького та Андрія Шаповалова.

Микола Чернотицький представив програму розвитку НСТУ за допомогою слайдів:

Як розповіла голова наглядової ради «Суспільного» Світлана Остапа, всього на конкурс було подано 16 кандидатів, трьох з них було відсіяно до першого етапу. На першому етапі наглядова рада вивчала програми кандидатів, досвід та резюме.

Під час другого етапу конкурсу наглядова рада заслухала програми розвитку НСТУ та проголосувала за голову правління. Претенденти виступали відповідно до алфавітного порядку їхніх прізвищ. Кожен із них мав 20 хвилин для презентації.

«Я думаю, що результат голосування свідчить сам за себе – дві третини наглядової ради обрали на їх погляд людину, яка сприятиме розвитку «Суспільного» і працюватиме на благо суспільства», – додала Остапа.

Тепер протягом 30 календарних днів з дня оголошення переможця конкурсного відбору голова наглядової ради від імені наглядової ради НСТУ має укласти контракт з новообраним головою правління НСТУ.

Микола Чернотицький народився 1984 року у місті Мена, що у Чернігівській області. З 2017 року і дотепер він був членом правління Суспільного мовника АТ «НСТУ», відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток.

У 2019 році тимчасово виконував обов’язки голови правління Суспільного мовника.

У 2015-2017 роках Чернотицький був генеральним директором Сумської обласної державної телерадіокомпанії. До цього з 2010 по 2013 рік працював головним редактором газети «Суми і сумчани».