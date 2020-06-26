Суспільний мовник позбавив телекомпанію нардепа Деркача ефіру



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Власник ТОВ «Ера-Медіа», народний депутат України, колишній регіонал Андрій Деркач

Програма «Доброго ранку, Країно!» припиняє вихід в ефір

З 11 липня 2020 року у зв’язку із закінченням договору в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ припиняється вихід ранкової програми «Доброго ранку, Країно!». Про це повідомляє пресслужба Суспільного.

Зазначимо, ця програма створювалася ТОВ «Ера-Медіа», що належить політику, народному депутату, колишньому регіоналу Андрію Деркачу, на замовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України.

«12 липня 2017 року між ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» та ТОВ «Ера-Медіа» був укладений договір №318-16/4, за яким «Ера-Медіа» виробляла програму «Доброго ранку, Країно!», яка виходить у прямому ефірі на UA: ПЕРШИЙ із 6:30 до 9:30 із понеділка по неділю включно. У липні 2019 року сторони домовилися про можливість продовження співпраці терміном на один рік. За умовами договору НСТУ не має права втручатися в редакційну політику програми «Ера-Медіа», проте має право моніторити випуски й надавати рекомендації в разі виявлених порушень стандартів журналістики, які неприпустимі для Суспільного мовника. Автопролонгація стосунків договором не передбачена.Суспільний мовник вдячний партнерам ТОВ «Ера-Медіа» за багаторічну співпрацю», – йдеться у повідомленні.

З 11 липня в ранковому слоті на UA: ПЕРШИЙ виходитимуть дитячі програми, мультиплікаційні фільми, марафон «Суспільна студія» та свіжі випуски новин.

Нагадаємо, наприкінці травня в Україні виник скандал з так званими «плівками Деркача» – записом можливої розмови ніби експрезидента України Петра Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена від 16 листопада 2016 року, оприлюдненим депутатом Ради Андрієм Деркачем

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