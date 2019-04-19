Новинський і Вілкул запропонували Раді скасувати блокаду Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардепи від фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський та Олександр Вілкул Фото: Opposition.org.ua

Нардепи від Опозиційного блоку заявили, що економічна, енергетична і транспортна блокада виявилася найбільш невигідною для самої України

Народні депутати від фракції Опозиційного блоку запропонували внести до порядку денного Верховної Ради проект постанови №10040 про припинення блокади Донбасу, повідомляє прес-служба фракції у Facebook.

Авторами документа є Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Дмитро Колєсніков і Дмитро Шпенов.

«Економічна, енергетична і транспортна блокада вже завдали шкоди Україні на десятки мільярдів гривень, а також призвели до скорочення десятків тисяч робочих місць. Опозиційний блок проектом постанови ВРУ №10040 пропонує звернутися до президента України з вимогою припинити економічну, енергетичну і транспортну блокаду території України, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень (території окремих районів Донецької та Луганської областей)», – ідеться в повідомленні.

Автори вважають, що в підсумку блокада виявилася найбільш невигідною для самої України, оскільки держава фактично втратила контроль за українськими підприємствами Донбасу, що безпосередньо позначилося на українській металургії та економіці країни загалом.

«Але, на жаль, від цього постраждало мирне, ні в чому не винне населення, яке на догоду своїм політичним амбіціям ізолювала влада», – заявили представники Опозиційного блоку.

Нагадаємо, у травні 2017 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі заявило, що торгова блокада Донбасу негативно позначилася на показниках промислового виробництва, але все ж не змогла зупинити тенденцію економічного зростання в Україні, який у першому кварталі 2017 року становить 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Німецька група радників в Україні оцінила втрати української економіки від блокади переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі у 1,6% ВВП.

У березні Національний банк переглянув попередній прогноз економічного зростання у 2017 році з 2,8% до 1,9%.

За даними Національного банку України за три роки країна витратила на подолання банківської кризи 14% ВВП.

Нагадаємо, 15 березня РНБО ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.