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    У рейтинг Forbes потрапили семеро українських олігархів

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    У Ріната Ахметова нарахували&nbsp;6 мільярдів доларів - У рейтинг Forbes потрапили семеро українських олігархів
    У Ріната Ахметова нарахували 6 мільярдів доларів

    Forbes обнародував оновлений рейтинг багатіїв

    В оновленому рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Рінат Ахметов посів 272-е місце.

    Про це повідомляється на сайті видання.

    Forbes нарахував в Україні сім доларових мільярдерів.

    Найбагатшим із них є власник «СКМ», «Метінвесту» і ДТЕК Рінат Ахметов. Він посів 272-е місце у загальному списку з капіталом 6 мільярдів доларів.

    Власник Ferrexpo Костянтин Жеваго розмістився на 1511 місці з капіталом 1,5 млрд доларів.

    1605 місце зайняв власник агрохолдингу «МХП» Юрій Косюк з капіталом 1,4 млрд доларів. На тому ж місці власник Інтерпайп Віктор Пінчук - його капітал Forbes також оцінив в 1,4 мільярда доларів.

    Співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов - на 1818 місці з капіталом 1,2 млрд доларів. Його партнер Ігор Коломойський розмістився на 1941 місці з капіталом 1,1 млрд доларів.

    Власник «Смарт-Холдингу» Вадим Новинський з 1 млрд доларів посів 2057 місце. Він повернувся в список мільярдерів Forbes після чотирирічної відсутності.

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