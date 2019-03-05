У рейтинг Forbes потрапили семеро українських олігархів



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У Ріната Ахметова нарахували 6 мільярдів доларів

Forbes обнародував оновлений рейтинг багатіїв

В оновленому рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes Рінат Ахметов посів 272-е місце.

Про це повідомляється на сайті видання.

Forbes нарахував в Україні сім доларових мільярдерів.

Найбагатшим із них є власник «СКМ», «Метінвесту» і ДТЕК Рінат Ахметов. Він посів 272-е місце у загальному списку з капіталом 6 мільярдів доларів.

Власник Ferrexpo Костянтин Жеваго розмістився на 1511 місці з капіталом 1,5 млрд доларів.

1605 місце зайняв власник агрохолдингу «МХП» Юрій Косюк з капіталом 1,4 млрд доларів. На тому ж місці власник Інтерпайп Віктор Пінчук - його капітал Forbes також оцінив в 1,4 мільярда доларів.

Співвласник групи «Приват» Геннадій Боголюбов - на 1818 місці з капіталом 1,2 млрд доларів. Його партнер Ігор Коломойський розмістився на 1941 місці з капіталом 1,1 млрд доларів.

Власник «Смарт-Холдингу» Вадим Новинський з 1 млрд доларів посів 2057 місце. Він повернувся в список мільярдерів Forbes після чотирирічної відсутності.

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