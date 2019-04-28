Новинський розповів, як вперше на окупований Донбас привезли Благодатний вогонь



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Нардеп Вадим Новинський

Опозиційний депутат розповів про святкування Великодня на території окупованого Донбасу

Нардеп від Опозиційного блоку Вадим Новинський повідомив про те, що Благодатний вогонь з Єрусалима був доставлений на територію окупованого Донбасу.

«Вперше з 2014 року - з початку бойових дій на Сході України - Благодатний вогонь, привезений до Києва з Єрусалима, був переданий і в Донецьк. Це сигнал нашим братам і співвітчизникам, які перебувають на непідконтрольній Києву території: ми залишаємося єдиними, як би нас не намагалися роз'єднати», - про це на своїй сторінці в «Фейсбук» повідомив глава фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський.

Він заявив, що упевнений, що для людей по той бік лінії розмежування - це можливість мати почуття причетності до великого Свята, відчувати єдність зі своїми братами в рамках єдиної Церкви.

«Українська православна церква (Московського патріархату - ред.) відіграє важливу роль в процесі об'єднання країни. Донецька і Маріупольська єпархія продовжує залишатися єдиною - незважаючи на триваючі бойові дії на Донбасі. Але саме з духовного єднання має розпочатися реальне об'єднання країни», - зазначив нардеп.

Також Новинський вважає, що такі кроки можуть дати набагато більше для досягнення миру, ніж «заяви політиків, що вправляються в красномовстві замість конкретних справ».

«Звістка про Воскресіння Христа і супроводжуючі його чудеса несуть мир і любов, об'єднуючи віруючих, а не поглиблюючи ворожнечу між громадянами однієї держави. Саме з таких кроків починається процес подолання протистояння, починається шлях до миру», - вважає нардеп.

Зазначимо, що 27 квітня глава парламентської фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський в складі делегації Української православної церкви на чолі з керуючим справами УПЦ (МП) Митрополитом Бориспільським та Броварським Антонієм привіз до Києва Благодатний вогонь для українців.