Новинський вимагає притягнення до відповідальності міністра соцполітики



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Депутат Вадим Новинський прокоментував висловлювання Андрія Реви

Нардеп вважає, що міністр розпалює національну ворожнечу

Відмова коаліційного уряду виплачувати пенсії 700 тисячам пенсіонерів Донбасу призвела до гуманітарної катастрофи. Про це заявив лідер Опозиційного блоку Вадим Новинський.

«Неприпустимо, коли призначається коаліцією чиновник дозволяє собі визначати, кого жаліти, а кого ні. Кому жити, а кому вмирати з голоду під обстрілом. У повноваження міністра соціальної політики не входить приниження гідності українців, що живуть на тимчасово підконтрольних територіях. Ми наполягаємо не тільки на відсторонення від посади міністра соцполітики, але і на притягнення його до відповідальності за розпалювання міжнаціональної ворожнечі», - заявив він.

За словами Новинського, вже підготовлено заяву в Державне Бюро Розслідувань про вчинення правопорушення міністром соціальної політики коаліційного уряду Андрієм Ревою.

«Поділити країну на потрібних і непотрібних людей, правильних і неправильних українців – це злочин проти власного народу, веде не до врегулювання конфлікту, а до посилення протистояння. І парламент, і уряд, і правоохоронні органи повинні дати оцінку діям Андрія Реви і настояти на невідворотності покарання. В іншому випадку влада розпишеться в тому, що мовчазно підтримує фашизм», — підкреслив Вадим Новинський.

Нагадаємо, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини в Україні, близько 700 тисяч українських пенсіонерів, які проживають на Донбасі, втратили доступ до пенсійного забезпечення. Причиною стала Постанова уряду №365 (від 8.06.2016 р.), що змінило порядок отримання пенсій та інших соціальних виплат на підконтрольних територіях Донецької і Луганської областей. Народні депутати Вадим Новинський і Олександр Долженков подали в Конституційний Суд подання про неконституційність цієї постанови