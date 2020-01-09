Окупанти обстріляли підступи Павлополя і хутора Вільного, поранений військовий



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Гібридна армія обстріляла наші позиції з гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї

Російські окупаційні війська з початку нинішньої доби обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя та Хутора Вільного, внаслідок чого поранено військовослужбовця Збройних сил України. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, стрілецьку зброю окупанти застосували по захисниках Павлополя, а з автоматичних та ручних протитанкових гранатометів бойовики відкривали вогонь по позиціях ОС поблизу хутора Вільного.

«Сьогодні, 9 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення», - зазначили у штабі.

Як повідомлялось, російсько-окупаційні війська не пустили патруль ОБСЄ через блокпост біля Верхньошироківського.