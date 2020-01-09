Російські бойовики не пустили патруль ОБСЄ через блокпост біля Верхньошироківського



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Окупанти знову відмовили патрулю місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост на Донеччині

Російсько-окупаційні війська не дозволили патрулю спостережної місії ОБСЄ проїхати на тимчасово окуповану територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське.

Про це повідомляє пресслужба Операції Об’єднаних сил з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

«Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про чергове обмеження свободи пересування патруля СММ ОБСЄ у виконанні мандата СММ зі сторони збройних формувань Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 8 січня представники збройних формувань Російської Федерації знову відмовили патрулю місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр) на півдні Донецької області.

Як зазначається, на блокпосту біля населеного пункту Верхньошироківське з початку грудня 2019 року по теперішній час представниками Місії зафіксовано 40% від загальної кількості обмежень свободи пересування патрулів Місії у зазначений район.

«Такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ», - зазначає українська сторона СЦКК.