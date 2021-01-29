Новий правопис діє! Юристка пояснила, що означає вчорашнє рішення суду

Наразі соцмережа рясніє некоректними заголовками щодо скасування правопису

Український правопис, встановлений Кабміном кілька років тому, ще діє. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо скасування ще не набрало законної сили. Простими словами – рішення суду ще не виконується, розповіла юристка Ганна Маляр на своїй сторінці в мережі Facebook.

Маляр підкреслила, що зараз мережа рясніє некоректними заголовками щодо скасування правопису. Проте за законом є 30 днів на оскарження.

«От якщо Кабмін не оскаржить, тоді вже можна буде писати і говорити, що нововведений правопис скасували. Оскаржувались, як я розумію, не самі правила, а законність прийняття правил правопису Кабміном», – розповіла адвокатка.

У четвер, 28 січня, Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) скасував постанову, якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису». Про це повідомив адвокат Дмитро Ільченко, який представляв у суді позицію херсонської восьмикласниці, від імені якої подали позов проти уряду.

За словами адвоката, позов був направлений «на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів». У суді Ільченко представляв позивачку – восьмикласницю однієї з херсонський шкіл Юлію Пиргас.

Нагадаємо, що фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису.

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