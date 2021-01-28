Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис
Кабінет міністрів може подати апеляцію
Окружний адміністративний суд міста Києва (ОАСК) скасував постанову, якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису». Про це повідомив 28 січня адвокат Дмитро Ільченко, який представляв у суді позицію херсонської восьмикласниці, від імені якої подали позов проти уряду. Підтвердження цієї інформації з боку ОАСК поки нема.
«Щойно Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував Постанову КМУ про так званий новий правопис. [...] Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією», – написав Дмитро Ільченко у Facebook.
За словами адвоката, позов був направлений «на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів». У суді Дмитро Ільченко представляв позивачку – восьмикласницю однієї з херсонський шкіл Юлію Пиргас.
За словами Ільченка, під час розгляду з'ясувалося, що мовна комісія мала суттєві суперечки та не розробляла «Український правопис» саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом.
Ще одним позивачем у цій справі виступила ГО «Правова держава», очільником якої є адвокат Ростислав Кравець. «Сподіваюся у Шмигаля вистачить мужності визнати законність рішення», – написав він у Facebook.
Рішення ОАСК вважається рішенням першої інстанції, Кабінет міністрів може подати апеляцію.
Нагадаємо, що фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису.