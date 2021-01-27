Мовний обудсмен про заяви професорки Більченко: має втрутитись СБУ

Кремінь припустив, що Більченко діяла, як один із інтернет-агітаторів

Більченко протягом останніх років перебуває у базі Миротворець

На провокаційні заяви професорки НПУ імені М.П. Драгоманова Євгенії Більченко мають звернути увагу правоохоронці. Про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Це питання далеко не мовного характеру, а деструктивного, таку думку висловив уповноважений із захисту державної мови у коментарі LIGA.Life.

Кремінь нагадав, що Більченко протягом останніх років перебуває у базі Миротворець, як одна із тих, хто подає інформацію, яка не відповідає дійсності.

«Зважаючи на те, що такі заяви були раніше, мені здається, що це один із прикладів протиправних дій громадян України. Тому я впевнений, що на цю і на інші заяви, які лунали останнім часом, правоохоронці зобов’язані звернути увагу», – заявив мовний омбудсмен.

Кремінь припустив, що Більченко діяла, як один із інтернет-агітаторів, які мали на меті реалізувати діяльність, керовану ззовні. Він зауважив, що Служба безпеки України в День Соборності викрили групу інтернет-агітаторів, які керувалися вказівками з Росії.

На його думку, аналогічні заяви – це один із прикладів так званого флешмобу на захист російськомовних громадян, ретрансльований із проросійських і російських телеканалів.

Омбудсмен наголосив, що не бачить жодних дискримінаційних прикладів порушення російськомовних громадян України за мовною ознакою законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Натомість вважаю, що закон про забезпечення функціонування державної мови виписаний коректно, відповідно до висновків Конституційного суду, Венеціанської комісії, а також комісара ОБСЄ і відповідає всім сучасним вимогам законотворчості», – пояснив омбудсмен.

Кремінь також додав: «Думаю, що тут ми маємо справу не з діяльністю співробітників навчального закладу, бо заяви не співпадають з позицією навчального закладу, професорсько-викладацького складу чи студентства».

Раніше Кремінь заявив, що українська має перспективу стати офіційною мовою ЄС.