Новий прокурор Києва водив свою дружину на телешоу, аби вона змінила свій ніс (відео)



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Новий прокурор міста Києва та його дружина – учасники телешоу «Говорить Україна» Кадр з програми

Олег Кіпер з дружиною виборювали право на безкоштовну пластику в ефірі телеканалу «Україна»

Новопризначений прокурор міста Києва у 2015 році був учасником телешоу «Говорить Україна» на телеканалі «Україна». Відео програми оприлюднені у мережі.

Тема випуску, героєм якого був Олег Кіпер та його кохана, – «Битва за новий ніс». Студія розбиралась в історіях п’ятьох жінок, які з різних причин мріють зробити пластику носа. Однією із героїнь шоу стала Ірина, дружина новоспеченого столичного прокурора. За результатами шоу серед учасниць експерти і глядачі мали обрати одну, якій дістанеться безкоштовна пластика від відомого хірурга Едгара Камінського.

За словами ведучого Олексія Суханова, саме ніс Олега Кіпера не влаштовував його дружину. На питання, чим саме не влаштовує прокурор відповідає: «Мій ніс надто ідеальний, так вважає моя дружина». Ведучий робить висновок, що ніс Кіпера зіпсував життя дружинні, на що прокурор погоджується: «Так, це так».

За словами Ірини, саме вона вирішила прийти на шоу, адже вважає, що ніс чоловіка кращий за її власний. На момент зйомок програми Ірині виповнилося 29 років, вона має дві освіти: економічну та юридичну, виховує доньку.

Учасницям шоу презентували, який їхні носи матимуть вигляд після операції та провели короткий конкурс, де потрібно було із зав’язаними очима вгадати запах продуктів. У фіналі думки експертів та глядачів розділилися, а тому операцію запропонували двом учасницям, яких підтримали і зал, і експерти. За результатами шоу Ірина не виграла пластику носа.

Нагадуємо, що Олег Кіпер розпочав роботу у прокуратурі у 2001 році. Працював слідчим Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурором відділу прокуратури Одеської області, прокурором відділу Генеральної прокуратури, начальником управління прокуратури Івано-Франківської області, заступником прокурора Івано-Франківської області, заступником начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури. Був люстрований. У вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, вважаючи, що не було підстав для люстрації.

Ірина Венедіктова 27 липня представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника – Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора міста Києва. Але для читачів Олег Кіпер також може бути відомий як учасник шоу «Говорить Україна».

Стало відомо, що В Офисе генпрокурора назначен и.о. главы департамента по «делам Майдана»

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