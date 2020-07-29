Білоруське телебачення намалювало Лукашенку рейтинг Зеленського



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Згідно опитування, сумарний рейтинг суперників Лукашенка складає не більше 10% Фото: Радыё Свабода

78% білорусів підтримують соціально-економічну політику Лукашенко

Рейтинг чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка становить 72,3%. Така електоральна підтримка дозволить кандидату переобратися на новий термін. Про результати опитування повідомляє «Загальнонаціональне телебачення».

Аналітичний центр Ecoom 23-27 липня провів опитування на замовлення на замовлення ЗАТ «Другий національний телеканал». Згідно до результатів опитування, на вибори 9 серпня планують прийти 89,5% населення. 61,4% громадян позитивно ставляться до можливості дострокового голосування.

За Лукашенка готові проголосувати 72,3% білорусів. Рейтинг інших кандидатів сумарно не перевищує 10%. Проти всіх виступають 3,7% громадян, не визначилися з вибором 10,9%. Ще 3,1% не захотіли відповідати на запитання про електоральні вподобання.

При цьому рівень довіри до Лукашенко становить 78,1%. Цей показник включає не лише електоральну підтримку, але і підтримку соціально-економічної політики.

На думку організаторів опитування виміри показують, що з «з високим ступенем точності» у першому турі виборів перемогу здобуде Олександр Лукашенко.

В середині червня директор Інституту соціології Національної академії наук Геннадій Коршунов повідомив, що рівень довіри Лукашенко в Мінську становить 24%. Оперативно-аналітичний центр при президентові Білорусі оцінював рейтинг чинного глави держави в 76%.

Нагадаємо, що виборча кампанія в Білорусі супроводжується масовими акціями протесту. Два суперника Лукашенка, ексглава Белгазпромбанка Віктор Бабарика і популярний блогер Сергій Тіхановський, були заарештовані. Кандидат Валерій Цепкало, засновник Парку високих технологій, втік до Росії від політичних переслідувань. Кандидатом офіційно зареєстрували дружину Тіхановського Світлану.

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Раніше повідомлялося, що у Мінську відбулася масова акція на підтримку суперниці Лукашенка на виборах