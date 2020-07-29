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    Рабінович купив музичний канал

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    Народний депутат Вадим Рабінович - Рабінович купив музичний канал
    Народний депутат Вадим Рабінович

    Нардеп від ОПЗЖ купив 50% телеканалу O-TV у ексдепутата Олександра Бригинця

    Співголова депутатської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович став власником 50% корпоративних прав телеканалу O-TV.

    Про це повідомляє «Главком».

    Половину корпоративних прав на телеканал нардеп ОПЗЖ придбав за 2 млн 766 тис. грн у народного депутата VIII скликання Олександра Бригинця. Останній у 2019 році декларував, що володіє 50% каналу O-TV вартістю 1,06 млн грн.

    Скріншот з кліпу на каналі O-TV
    Скріншот з кліпу на каналі O-TV

    За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ще одним власником телеканалу O-TV залишається киянин Андрій Альошин. На позачергових парламентських виборах 2019 року він балотувався за списками «Опозиційної платформи – За життя» до Верховної Ради під №55, але не пройшов. Також Альошин є членом цієї політичної сили.

    Як повідомляв «Главком», у червні 2019 року народний депутат Тарас Козак, який є власником телеканалів «112 Україна» та NewsOne купив ще й телеканал Zik. Перед цим, у жовтні 2018 року Козак придбав телеканал NewsOne, а у грудні 2018 року - телеканал «112 Україна».

    Також Козак є членом координаційної ради Всеукраїнського громадського руху «Український вибір», який належить Медведчуку.

    Вадим Рабінович НАЗК Україна Опозиційна платформа — За життя
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