Рабінович купив музичний канал



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Народний депутат Вадим Рабінович

Нардеп від ОПЗЖ купив 50% телеканалу O-TV у ексдепутата Олександра Бригинця

Співголова депутатської фракції «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович став власником 50% корпоративних прав телеканалу O-TV.

Про це повідомляє «Главком».

Половину корпоративних прав на телеканал нардеп ОПЗЖ придбав за 2 млн 766 тис. грн у народного депутата VIII скликання Олександра Бригинця. Останній у 2019 році декларував, що володіє 50% каналу O-TV вартістю 1,06 млн грн.

Скріншот з кліпу на каналі O-TV

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ще одним власником телеканалу O-TV залишається киянин Андрій Альошин. На позачергових парламентських виборах 2019 року він балотувався за списками «Опозиційної платформи – За життя» до Верховної Ради під №55, але не пройшов. Також Альошин є членом цієї політичної сили.

Як повідомляв «Главком», у червні 2019 року народний депутат Тарас Козак, який є власником телеканалів «112 Україна» та NewsOne купив ще й телеканал Zik. Перед цим, у жовтні 2018 року Козак придбав телеканал NewsOne, а у грудні 2018 року - телеканал «112 Україна».

Також Козак є членом координаційної ради Всеукраїнського громадського руху «Український вибір», який належить Медведчуку.