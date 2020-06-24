Борець з Майданом і «обдаровані» Януковичем. Кого Венедіктова взяла собі в заступники



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Заступник Венедіктової Мустеца через суд намагався скасувати рішення райради на підтримку Євромайдану

Двоє заступників Генеральної прокурорки Ірини Венедіктової отримували нагороди від Віктора Януковича. Третій під час Революції Гідності, ймовірно, брав участь у боротьбі влади проти Євромайдану.

Очільниця Офісу Генерального прокурора Ірина Венедіктова вже призначила собі трьох нових заступників – Андрія Любовича, Олексія Симоненка та Ігоря Мустецу.

Журналісти вивчили їх послужний список і виявили нагороду за не надто успішне розслідування, особливу увагу від Валерія Хорошковського та боротьбу проти Євромайдану.