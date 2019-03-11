Новий рік за слов’янським календарем почнеться 21 березня



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Олена Осіпенко, астролог міжнародної категорії, завідувач кафедри астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер)

Експерти розповіли про особливості астрологічного календаря України на 2019 рік

За слов'янським календарем Новий рік має розпочатися незабаром - а саме 21 березня. Його символом є лань. Про це розповіли Олена Осіпенко, астролог міжнародної категорії, завідувач кафедри астропсихології Європейського інституту міждисциплінарних досліджень і освіти, факультет медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик, (Німеччина, Ганновер), та Юрій Буянов, астролог, член координаційної Ради астрологів України, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Також нагадаємо, що 20 березня – день весняного рівнодення, після якого й починається Новий рік за арійським календарем. Колір року – фіолетовий.

«Рік Лані пов’язаний з пошуком вищого сенсу, з людським сумлінням, правдою, гармонією, красою, з материнським початком. Проявляється прагнення до грації, гармонії, краси і праведності», - говорить Буянов.

За його словами, шлюби, укладені в цей рік, можуть бути тільки на духовній основі, в іншому випадку їх результатом стає розлучення. У рік Лані усі люди проходять перевірку на міцність своїх морально-етичних критеріїв – совість, правдивість, справедливість. Тому захисників справедливості цей рік винагороджує.

Новий рік буде починатися не в 00:00 ночі. «Він починатиметься зі сходом сонця. Схід сонця на лінії горизонту на Україну це рівно шоста ранку. У цей час потрібно прокинутися і зустріти схід сонця. Можна загадувати бажання, добре бути в гарному душевному настрої, бажайте всім щастя. Адже в якому ви будете душевному стані, таким буде і рік», - продовжує Осіпенко.

Варто сказати, що до нового року за арійським календарем передує п’ять нульових сонячних днів – з 16 березня по 20 березня. «Ці дні треба використовувати для підбивання підсумків року, для подяки року, що минає, а також погашення заборгованості не тільки фінансової, а й духовної. Ці дні великого внутрішнього та зовнішнього очищення», - звертає увагу Осіпенко.

Як радять астрологи, не варто також в ці дні починати важливі справи. Адже результат буде зведений до нульового показника.

Переглянути запис прес-конференції можна тут: