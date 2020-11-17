Рада не підтримала скасування карантину вихідного дня

Верховна Рада на засіданні 17 листопада не підтримала проект постанови №4381, який пропонує уряду скасувати запровадження карантину вихідного дня.

За постанову проголосували 149 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Проєкт Постанови «Про рішення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів» #4381 не набрав достатньої кількості голосів #Рада9 pic.twitter.com/m3Dc0SnyGT

Перед цим депутати заслухали пояснення прем'єра Дениса Шмигаля щодо причини запровадження в Україні локдауну вихідного дня, який викликав масові протести підприємців та місцевої влади.

У проекті Рада хотіла рекомендувати уряду дозволити роботу бізнесу на вихідних, а саме:

барів, ресторанів, кафе;

спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів;

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

роботу закладів культури і проведення культурних масових заходів.

Авторами документу були нардепи Олена Кондратюк, Давид Арахамія, Ярослав Железняк, Олександр Корнієнко, Ірина Геращенко та Юрій Бойко.

Олена Кондратюк наразі виконує обов'язки спікера парламенту через коронавірусну хворобу у спікера Дмитра Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука.

В Кабміні заявили, що будуть діяти залежно від ухваленого Радою рішення і реалізують його законним способом. Однак, урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Планувалося, що такий карантин повинен діяти в Україні щонайменше три вихідних поспіль.



