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    Економіка та фінанси

    Рада відхилила законопроєкт про відстрочку касових апаратів для ФОП

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    За відтермінування запровадження касових апаратів проголосували лише 17 нардепів - Рада відхилила законопроєкт про відстрочку касових апаратів для ФОП
    За відтермінування запровадження касових апаратів проголосували лише 17 нардепів

    Документ передбачає відстрочку обов'язкового використання касових апаратів до 1 січня 2022 року для платників єдиного податку 2-4 груп

    Верховна Рада сьогодні, 17 листопада, відхилила законопроєкт №4313-д про відстрочку касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

    За основу документ підтримали лише 17 нардепів.

    Комітет з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради підтримав доопрацьований законопроєкт про відстрочення введення касових апаратів для ФОП.

    Документ передбачає відстрочку обов'язкового використання касових апаратів до 1 січня 2022 року для платників єдиного податку 2-4 груп, за винятком ризикових галузей.

    Глава парламентського фінкомітету Данило Гетманцев повідомив, що в законопрєекті відбулися істотні зміни. Він звертав увагу, що попередня редакція закону не отримала підтримки, оскільки відстрочка була прописана для всіх ФОП.

    За словами парламентаря, у доопрацьованому проєкті пропонували значно пом'якшити відповідальність за порушення правил операцій касового апарату і спростити звітність для програмних РРО.

    Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що більшість українців підтримують введення касових апаратів для підприємців

    Також нагадаємо, що Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП.

    Читайте повне інтерв’ю:

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    Теги: Верховна Рада депутат закон Данило Гетманцев
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