Рада відхилила законопроєкт про відстрочку касових апаратів для ФОП

За відтермінування запровадження касових апаратів проголосували лише 17 нардепів

Документ передбачає відстрочку обов'язкового використання касових апаратів до 1 січня 2022 року для платників єдиного податку 2-4 груп

Верховна Рада сьогодні, 17 листопада, відхилила законопроєкт №4313-д про відстрочку касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

За основу документ підтримали лише 17 нардепів.

Комітет з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної Ради підтримав доопрацьований законопроєкт про відстрочення введення касових апаратів для ФОП.

Документ передбачає відстрочку обов'язкового використання касових апаратів до 1 січня 2022 року для платників єдиного податку 2-4 груп, за винятком ризикових галузей.

Глава парламентського фінкомітету Данило Гетманцев повідомив, що в законопрєекті відбулися істотні зміни. Він звертав увагу, що попередня редакція закону не отримала підтримки, оскільки відстрочка була прописана для всіх ФОП.

За словами парламентаря, у доопрацьованому проєкті пропонували значно пом'якшити відповідальність за порушення правил операцій касового апарату і спростити звітність для програмних РРО.

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що більшість українців підтримують введення касових апаратів для підприємців

Також нагадаємо, що Нацбанк хоче спростити касові операції ФОП.

Читайте повне інтерв’ю: Данило Гетманцев: Я запровадив би повний локдаун вже сьогодні

.