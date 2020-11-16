Рада оголосила конкурс на посаду судді КСУ

Депутатські фракції і групи вноситимуть своїх кандидатів у судді КСУ

Депутатські фракції і групи вноситимуть своїх кандидатів у судді КСУ

Пропозиції щодо кандидатів разом із заявами приймаються впродовж 30 днів

Розпочато прийом пропозицій депутатських фракцій щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

«У зв’язку з поданням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (протокол № 39) інформуємо про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України та прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що право подання пропозиції щодо кандидата може реалізувати також група позафракційних народних депутатів України у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.

«Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів подає протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) до Комітету з питань правової політики пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного суду України разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного суду України, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 закону України «Про Конституційний суд України», а також іншими документами, передбаченими законом України «Про запобігання корупції» для проведення спеціальної перевірки», - зазначається в повідомленні.

До слова. п'ятий президент Петро Порошенко вважаає, що обирати суддів КСУ треба після перевірки на доброчесність за допомоги Ради міжнародних експертів.

Зазначимо, що 6 листопада Рада провалила призначення двох суддів КС. Конституція передбачає, що до складу Конституційного суду України входять 18 суддів. Президент України, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по шість суддів КСУ. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. Наразі у складі КСУ 15 суддів. Вакантними залишаються дві посади суддів КСУ за квотою Верховної Ради та одна – за квотою з’їзду суддів.