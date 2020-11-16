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    Рада не встигне ухвалити Держбюджет вчасно

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    <span>Мінфін наразі працює над урахуванням усіх правок та пропозицій нардепів до Держбюджету-2021&nbsp;</span> - Рада не встигне ухвалити Держбюджет вчасно
    Мінфін наразі працює над урахуванням усіх правок та пропозицій нардепів до Держбюджету-2021 

    Згідно з регламентом, парламент має прийняти закон про бюджет на наступний рік до грудня

    Верховна Рада не встигне прийняти Держбюджет на 2021 рік за регламентованим терміном - до 1 грудня. Про це в понеділок 16 листопада повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев. 

    Після прийняття проєкту закону в першому читанні 5 листопада Мінфін почав працювати над урахуванням усіх поправок і пропозицій нардепів.

    Друге читання відбудеться тільки після отримання проєкту Бюджету від Кабміну. А це можливе не раніше початку грудня, вважає Гетманцев.

    «Ми, зрозуміло, не вкладемося в установлений Бюджетним кодексом термін. Це вже очевидно, на жаль. Ми повинні вибачитися перед людьми, не дотримуємося цього терміну ...» - сказав нардеп.

    Зазначимо, що у проєкт Держбюджету на 2021 рік закладено дефіцит на рівні 6%, або 270 мільярдів гривень. У Нацбанку заявили, що покривати дефіцит за допомогою емісії гривні не будуть.

    У проєкті бюджету закладені наступні показники:

    • Очікуване зростання економіки у 2021 році – 4,6%;
    • Очікувана інфляція – 7,3% річних;
    • Середній курс валюти у 2020 році буде 29,1 гривні за долар США;
    • Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць;
    • Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень;
    • Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень;
    • Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень;
    • Граничний обсяг гарантованого державою боргу – майже 305 мільярдів гривень;
    • На національну безпеку і оборону планують виділити 5,9% від ВВП.

    На підвищення мінімальної зарплати закладено 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6 тисяч гривень на місяць, а з липня – до 6,5 тисяч.

    Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів; До бюджету заклали вакцинування українців від Covid-19 – 2,6 мільярда гривень.

    Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021  понад п'ять тисяч поправок.

     Читайте також: 
    Теги: інфляція Мінфін Верховна Рада економіка депутат зарплата бюджет Держбюджет ВВП закон фінансування парламент Данило Гетманцев
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