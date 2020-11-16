Рада не встигне ухвалити Держбюджет вчасно

Мінфін наразі працює над урахуванням усіх правок та пропозицій нардепів до Держбюджету-2021

Мінфін наразі працює над урахуванням усіх правок та пропозицій нардепів до Держбюджету-2021

Згідно з регламентом, парламент має прийняти закон про бюджет на наступний рік до грудня

Верховна Рада не встигне прийняти Держбюджет на 2021 рік за регламентованим терміном - до 1 грудня. Про це в понеділок 16 листопада повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Після прийняття проєкту закону в першому читанні 5 листопада Мінфін почав працювати над урахуванням усіх поправок і пропозицій нардепів.

Друге читання відбудеться тільки після отримання проєкту Бюджету від Кабміну. А це можливе не раніше початку грудня, вважає Гетманцев.

«Ми, зрозуміло, не вкладемося в установлений Бюджетним кодексом термін. Це вже очевидно, на жаль. Ми повинні вибачитися перед людьми, не дотримуємося цього терміну ...» - сказав нардеп.

Зазначимо, що у проєкт Держбюджету на 2021 рік закладено дефіцит на рівні 6%, або 270 мільярдів гривень. У Нацбанку заявили, що покривати дефіцит за допомогою емісії гривні не будуть.

У проєкті бюджету закладені наступні показники:

Очікуване зростання економіки у 2021 році – 4,6%;

Очікувана інфляція – 7,3% річних;

Середній курс валюти у 2020 році буде 29,1 гривні за долар США;

Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць;

Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень;

Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень;

Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень;

Граничний обсяг гарантованого державою боргу – майже 305 мільярдів гривень;

На національну безпеку і оборону планують виділити 5,9% від ВВП.

На підвищення мінімальної зарплати закладено 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6 тисяч гривень на місяць, а з липня – до 6,5 тисяч.

Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів; До бюджету заклали вакцинування українців від Covid-19 – 2,6 мільярда гривень.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.