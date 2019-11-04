Нового очільника Черкащини застерегли від провалу опалювального сезону в Смілі



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Новий очільник Черкаської ОДА - Роман Боднар Фото: пресслужба президента України

Перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов повідомив ключові завдання, які ставить президент перед головою Черкаської ОДА

Серед основних напрямів роботи новопризначеного очільника Черкаської облдержадміністрації Романа Боднара є зокрема, питання проведення опалювального сезону в м. Смілі.

Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов, який 4 листопада представив місцевій громаді Черкащини новопризначеного голову ОДА.

Крім того, за словами Трофімова, у пріоритеті нового очільника ОДА має бути розвиток транспортної інфраструктури, адже на Черкащині перетинаються дві міжнародні траси, тож вона має потужний транспортний потенціал, повідомляє пресслужба президента України.

Трофімов вручив Боднару службове посвідчення.

«Ключові завдання, які ставить президент перед головою ОДА, полягають у подоланні корупції, закінченні реформи децентралізації, залученні інвестицій у регіон. Це ті питання, якими вимірюється ефективність. Нові виклики вимагають від нас злагодженої роботи у стислі терміни», – сказав Трофімов, вітаючи нового очільника Черкаської ОДА.

Як відомо, у 2018 році проти місцевої влади міста Сміла, що на Черкащині, було відкрито кримінальне провадження за фактом безвідповідальності та невчасного початку опалювального сезону.

Зазначимо, у Смілі міська влада не знайшла гроші на опалення, зате виписала собі премії на 10 млн грн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара, звільнивши з цієї посади Ігоря Шевченка.

Також Зеленський призначив Юрія Погасія начальником управління СБУ в Черкаській області.