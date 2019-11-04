Яєць не було, але зустріли файно. Як Зеленський в Тернопіль їздив

Володимир Зеленський представив нового голову Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля

Не шукайте зуб мудрості, особливо, якщо його ніколи не було

Так що ж було у Тернополі?

Щойно переглянув офіційне годинне епічне відео наради за участю Президента України і представлення нового очільника області громаді області.

Якщо Зеленський показав еліті майстер-клас, як треба проводити вибори і перемагати на них, то всі його публічні виступи і наради - це майстер-класи, як НЕ можна проводити наради і керувати державою. Взагалі слухати Вас перестануть...

Було цікаво спостерігати, як новий очільник області дякував «за високу довіру та аванс» і запевнював в особистій відданості та налаштованості на результат стандартними совковими штампами. Від цього пересмикнуло самого Зеленського, а тернопільчани відверто усміхалися. В цьому краї совків здавна не люблять.

Далі - дискусія. Стандартно, перше питання і найгостріша полеміка - дороги. Якби Зеленському готували матеріали, а він їх читав, то питання і відповіді могли б бути зовсім іншими. Зеленський, наприклад, знав би, що у 2018 році область отримала рекордне фінансування на 1,6 млрд грн (з них на завершення нового транспортного коридору GO Highway - понад 1,1 млрд грн). У цьому році фінансування склало близько 500 млн грн.

Які дороги і скільки відремонтовано - про це теж є детальні звіти.

Тернопільчанам, безумовно, було дуже цікаво почути, що Зеленський удвох з Гончаруком за три місяці збудували 130 км зі 200 км між Запоріжжям і Маріуполем. Щоправда, ті, які знаються на дорожньому будівництві, прекрасно знають, що якби не було Дорожнього Фонду, належного фінансування, проведених тендерів, готових до робіт компаній, то Зеленський і Гончарук, навіть разом із усією студією 95 Кварталу, чайником і віником ремонтували би Н-08 ще років з 10 і після власної відставки, яка вже не за горами.

Ще раз нагадаю, у період 2016-19 рр ми відбудували понад 10 000 км, з них лише у 2018 р - близько 4 000 км.

По автошляху Н-08 у 2016-18 рр ми підготували всю відсутню документацію, провели тендери, збудували 70 км. На 2019 виділили 1,6 млрд грн, відбудували ще 80 км. І лише завдяки додатково виділеним влітку більше 1 млрд грн вдалося достроково добудувати решту 50 км, який будували приватні компанії в рамках проведених нами тендерів.

Безумовно, відремонтовані нами дороги ще можна буде не раз відкривати. Але люди прекрасно знають, коли вони почали їздити нормально щодня. А для Зеленського, який прилетить туди вперше літерним рейсом - це, безумовно, новина.

Зеленський останні два тижні розповідає, що за 3 місяці збудував 130 км. В Україні - 169 000 км доріг. За три місяці відремонтовано 130 км, 0,076%?

Як добре, що Дорожній Фонд працює окремо від його логіки і розуміння. Бо інакше дороги би латалися «чортами» і занепали ще більше.

Зеленському вкотре на зустрічі нагадали: в Україні близько 30% пального продається без сплати акцизів, в чорну!

Переведемо це в абсолютні цифри: на 2020 в Дорожній Фонд підуть 100% акцизу з пального, що орієнтовно повинно скласти 75 млрд грн. 30% чорного ринку - це ще близько 22 млрд грн, які додатково могли б піти на ремонт доріг у 2020 і тоді Дорожній Фонд складе майже 100 млрд грн.

Але цього не буде, бо Зеленського влаштовує існуюча ситуація, коли є легальні і чорні імпортери. Щонайменше, він про неї знає чудово вже декілька місяців. І нічого не змінив! Достатньо було просто набрати Баканова...

Щодо Укрспирту. Знову дуже багато гарних слів. Щирих здивувань (взагалі-то, для Зеленського будь-яка новина - як вперше).

Є факт: Україна може отримати потужну галузь, яка сплачуватиме в бюджет додатково більше 10 млрд грн. Зараз - декілька десятків млн офіційних платежів з мільярдами в тіні. Всі знову стурбовано цокають язиками, сподіваючись, що бізнес-концепція одного горілчаного короля спрацює. А якщо ні? А свого розуму немає? Зробити правильно не для когось - а для держави?!

А загалом, поїздкою гаранта в Тернопіль задоволений.

Яєць не було, але зустріли і вітали файно, по тернопільськи.

Як резюме: не шукайте зуб мудрості, особливо, якщо його ніколи не було.

Джерело: блог Володимира Омеляна

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