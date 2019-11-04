Зеленський змінив очільника Черкащини



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Ігор Шевченко пішов з поста голови Черкаської обласної державної адміністрації

Ігоря Шевченка на посту губернатора Черкащини змінив Роман Боднар

Президент Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара, звільнивши з цієї посади Ігоря Шевченка.

Про це говориться в указах президента №797 та №798 від 4 листопада.

«Призначити Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації», - йдеться в указі про призначення.

Роман Боднар - новий очільник Черкаської ОДА

Водночас в указі про звільнення говориться про те, щоб звільнити Ігоря Шевченка з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою».

Як відомо, Шевченко був призначений Зеленським у липні.

До слова, президент Володимир Зеленський 1 листопада перебував з робочою поїздкою у Тернопільській області. Там він представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

Як відомо, у жовтні уряд погодив кандидатуру Ігоря Сопеля на посаду очільника Тернопільської облдержадміністрації.

У Тернополі Зеленський потрапив у «коридор ганьби», який йому влаштували ветерани АТО та добровольці.