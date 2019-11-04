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    Зеленський змінив очільника Черкащини

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    Ігор Шевченко пішов з поста голови Черкаської обласної державної адміністрації - Зеленський змінив очільника Черкащини
    Ігор Шевченко пішов з поста голови Черкаської обласної державної адміністрації

    Ігоря Шевченка на посту губернатора Черкащини змінив Роман Боднар

    Президент Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара, звільнивши з цієї посади Ігоря Шевченка.

    Про це говориться в указах президента №797 та №798 від 4 листопада.

    «Призначити Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації», - йдеться в указі про призначення.

    Роман Боднар - новий очільник Черкаської ОДА
    Роман Боднар - новий очільник Черкаської ОДА

    Водночас в указі про звільнення говориться про те, щоб звільнити Ігоря Шевченка з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою».

    Як відомо, Шевченко був призначений Зеленським у липні.

    До слова, президент Володимир Зеленський 1 листопада перебував з робочою поїздкою у Тернопільській області. Там він представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

    Як відомо, у жовтні уряд погодив кандидатуру Ігоря Сопеля на посаду очільника Тернопільської облдержадміністрації.

    У Тернополі Зеленський потрапив у «коридор ганьби», який йому влаштували ветерани АТО та добровольці.

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