Зеленський змінив очільника Черкащини
Ігоря Шевченка на посту губернатора Черкащини змінив Роман Боднар
Президент Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара, звільнивши з цієї посади Ігоря Шевченка.
Про це говориться в указах президента №797 та №798 від 4 листопада.
«Призначити Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації», - йдеться в указі про призначення.
Водночас в указі про звільнення говориться про те, щоб звільнити Ігоря Шевченка з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації «згідно з поданою ним заявою».
Як відомо, Шевченко був призначений Зеленським у липні.
До слова, президент Володимир Зеленський 1 листопада перебував з робочою поїздкою у Тернопільській області. Там він представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.
Як відомо, у жовтні уряд погодив кандидатуру Ігоря Сопеля на посаду очільника Тернопільської облдержадміністрації.
У Тернополі Зеленський потрапив у «коридор ганьби», який йому влаштували ветерани АТО та добровольці.