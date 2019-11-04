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    Призначений новий начальник СБУ в Черкаській області

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    4 листопада нового очільника СБУ Черкащини представили колективу - Призначений новий начальник СБУ в Черкаській області
    4 листопада нового очільника СБУ Черкащини представили колективу
    Фото: Прочерк

    Нового очільника черкаського СБУ представив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов

    Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Погасія начальником управління СБУ в Черкаській області.

    Про це говориться в указі №801 від 4 листопада.

    В той же час указом №800 президент звільнив з посади начальника управління СБУ в Черкаській області Сергія Ходунова.

    Як повідомляє видання Прочерк, 4 листопада в залі засідань обласної ради перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов представив нового начальника управління СБУ в Черкаській області Юрія Погасія.

    Зазначається, що Погасій сподівається досягти на Черкащині «нормального результату» в боротьбі з порушниками закону. «Якщо будуть зазіхання на інтереси держави, особовий склад управління СБУ буде жорстко діяти в межах своєї компетенції», – заявив він.

    Як відомо, президент Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара, звільнивши з цієї посади Ігоря Шевченка.

    До слова, президент Зеленський 1 листопада перебував з робочою поїздкою у Тернопільській області. Там він представив новопризначеного голову Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

    Як відомо, у жовтні уряд погодив кандидатуру Ігоря Сопеля на посаду очільника Тернопільської облдержадміністрації.

    У Тернополі Зеленський потрапив у «коридор ганьби», який йому влаштували ветерани АТО та добровольці.

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