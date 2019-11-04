Зеленський підписав закон про судову реформу



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Насамперед реформа Зеленського передбачає суттєве скорочення кількості суддів Верховного Суду

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №1008 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування.

Як вказано на сайті Верховної Ради, 4 листопада документ повернуто із підписом президента.

Як відомо, насамперед реформа Зеленського передбачає суттєве скорочення кількості суддів Верховного Суду, яких було обрано лише два роки тому. Замість нинішніх 192 їх залишиться 100. Це одна з найбільш спірних норм, бо незрозумілим лишається механізм скорочення. Голова фракції «Слуга народу» Давід Арахамія пояснював, що необхідно зменшити навантаження на держбюджет, бо після підвищення зарплат суддям ефективність їхньої роботи пропорційно не підвищилась. А представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський наводив світовий досвід – так, наприклад, у касаційних судах Франції працює лише 120 чоловік.

Окрім скорочення кількості суддів, їм також урізається базовий оклад – з 75 до 55 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Судді Верховного Суду, які не пройшли процедуру відбору, можуть бути переведені до відповідних апеляційних судів з урахуванням рейтингу, сформованого за результатами відбору.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада розблокувала підписання законопроекту №1008 - судової реформи авторства президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Верховний Суд закликав Верховну Раду не приймати законопроєкт №1008 про судову реформу, внесений президентом Володимиром Зеленським, до отримання висновків Європейської комісії «За демократію через право» («Венеціанська комісія»).

ЄС і Канада закликали Раду не поспішати з реформування ВККС і Верховного Суду.

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