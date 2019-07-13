Очільнику Херсонщини встановлено дедлайн на облаштування пункту пропуску на адмінмежі з Кримом



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Президент призначив Юрія Гусєва головою Херсонської облдержадміністрації Фото: president.gov.ua

Юрій Гусєв зазначив, що завершення першого етапу облаштування КПВВ (створення режимних зон) планується до 15 листопада

Облаштування контрольних пропускних пунктів в'їзду-виїзду на адміністративній межі з окупованим Кримом «Чонгар» і «Каланчак» мають завершити до 20 грудня цього року. Про це повідомляє https://www.president.gov.ua/news/povne-oblashtuvannya-kpvv-na-adminmezhi-z-okupovanim-krimom-56421#mce_temp_url#.

Так, під час робочої поїздки Зеленського на Херсонщину пройшла нарада з питань реалізації проектів облаштування КПВВ «Чонгар» і КПВВ «Каланчак».

«Новий очільник області (Юрій Гусєв, - ред.) зазначив, що завершення першого етапу облаштування КПВВ (створення режимних зон) планується до 15 листопада», - йдеться в повідомленні.

Натомість президент наголосив, що реалізувати другий завершальний етап проекту – створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг – необхідно до 20 грудня цього року.

«Давайте у 20 числах грудня – цього буде достатньо. Якщо ні – новий голова ОДА залишиться в минулому», – заявив Зеленський.

Водночас, учасники наради повідомили президенту, що для реалізації першого етапу проекту достатньо буде вже виділених для цього 100 млн грн. А 70 млн грн для другого етапу у держбюджеті поки не передбачено.

У свою чергу, президент пообіцяв посприяти тому, щоб проект з облаштування КПВВ був профінансований повністю, зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, під час робочої поїздки до Херсонської області Зеленський здійснив перший з 2014 року візит на адмінмежу з окупованим Кримом.

Як повідомлялось, сьогодні на Херсонщині Зеленський представив новопризначеного главу Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва.

Нагадаємо, що призначення Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА Зеленський відклав. Президент заявив, що голову цієї облдержадміністрації буде обрано за результатами конкурсу.



