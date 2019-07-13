Зеленський поки не призначатиме головою Одеської ОДА Андрейчикова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Андрейчиков

Президент обіцяє конкурс

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не призначатиме на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації Андрія Андрейчикова, і анонсував проведення конкурсу. Раніше журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») з’ясували, що схвалений Кабінетом міністрів кандидат на посаду очільника Одещини Андрій Андрейчиков заробляє на продажі українського металобрухту в невизнану «Придністровську Молдовську республіку» і за чотири роки продав тамтешньому заводу брухту на майже 400 мільйонів гривень.

Під час наради з питань розвитку морських портів в Одесі у відповідь на запитання журналістів щодо майбутнього голови ОДА президент зазначив, що знає Андрейчикова особисто, однак «не може ризикувати», і анонсував проведення відкритого конкурсу на посаду голови ОДА.

«Ми проведемо конкурс в Одесі. Так, буде конкурс, тому що це дуже відповідальна місія – не хочемо вас, одесити, підвести», – сказав Зеленський.

Сам Андрейчиков такий перебіг подій поки що не коментував.

Кандидатуру Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА Кабмін схвалив на засіданні 26 червня разом із ще сімома майбутніми очільниками областей.

Як виявили журналісти, Андрій Андрейчиков заробляє на експорті українського металобрухту до невизнаної «Придністровської Молдовської республіки». Журналісти проаналізували дані української митниці за період з 2015-го до 2018 року і виявили – лише за цей час підприємство ТОВ «Балкер» Андрейчикова експортувало металобрухту на «Молдовський металургійний завод» (м. Рибниця) на 379,1 млн гривень.

Також Андрейчиков є засновником в ТОВ «Мисливець-2007». Його партнером у цій фірмі вказаний одеський бізнесмен Дмитро Череп – у 2015 році його було засуджено за спроби захопити місцеву владу. Він повинен був розмістити 50 озброєних осіб в місті, які мали прибути з так званих «ДНР»/«ЛНР». У новому «сепаратистському» уряді Одеси він мав зайняти керівну посаду. Череп свою провину визнав і пішов на угоду зі слідством.

Другий партнер Андрейчикова у ТОВ «Мисливець-2007» – Сергій Кушнір. Він на Одещині керує проросійською партією «Родина», яка виступає за федералізацію України та визнання російської мови другою офіційною в Україні. Керівник цієї партії Ігор Марков після Революції Гідності втік до Росії. Сам Андрейчико каже, що з Марковим не знайомий.

У коментарі «Думская.нет» він також заперечив, що окрім мисливства, має інші справи з Черепом та Кушніром. «Ми співзасновники у мисливському клубі «Мисливець-2007», моя частка в ньому 9%. Ніякого спільного бізнесу і справ з ними я ніколи не вів», – заявив тоді він.

Джерело: Радіо Свобода