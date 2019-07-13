Президент представив голову Херсонської ОДА



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Новий губернатор Херсонщини Юрій Гусєв

Юрій Гусєв пообіцяв «змінювати систему і повністю змінювати підходи»

Президент України Володимир Зеленський у суботу на нараді з питань реалізації проектів облаштування пунктів «Чонгар» та «Каланчак» представив главу Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва, передає УНН.

«Бачення, головні питання, пріоритетні питання розвитку Херсону, Херсонської області, тому не випадково ми саме тут, на КПВВ. Хочу, щоб ви почули саме від голови, коли буде нормальна інфраструктура, щоб ми зараз почули конкретні терміни виконання всіх робіт», - сказав Зеленський.

Після цього він передав слово Гусєву. Той подякував президенту за високу підтримку і довіру, особливо в останні кілька тижнів, коли «здійснювалися інформаційні атаки».

«Ми знаємо, ми багато місяців це бачимо і на собі пережили це все. Нічого страшного», - відповів глава держави.

Гусєв, у свою чергу, пообіцяв «змінювати систему і повністю змінювати підходи». Він також заявив, що відсьогодні на Херсонщині стартує президентська програма «Ліфт», і голови РДА будуть обиратися виключно через цю програму.

Нагадаємо, що призначення Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА Зеленський відклав. Президент заявив, що голову цієї облдержадміністрації буде обрано за результатами конкурсу.