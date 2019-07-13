Зеленський здійснив перший з 2014 року візит на адмінмежу з окупованим Кримом



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Фото: president.gov.ua

Під час поїздки президент оглянув інфраструктуру КПВВ та умови, у яких люди проходять контроль для перетину адмінмежі

Президент Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чонгар» на тимчасовій адміністративній межі з Автономною Республікою Крим під час робочої поїздки до Херсонської області. Це перший візит Зеленського на адміністративну межу з окупованим Кримом з 2014 року, передає пресслужба президента.

Так, під час поїздки Зеленський оглянув інфраструктуру КПВВ та умови, у яких люди проходять контроль для перетину адмінмежі. Президент поспілкувався з громадянами, які саме прямували в бік окупованого Криму, та мешканцями сусідніх із КПВВ «Чонгар» районів.

Фото: president.gov.ua

На нараді з питань реалізації проектів облаштування КПВВ «Чонгар» і КПВВ «Каланчак» учасники повідомили Президенту, що для реалізації першого етапу проекту достатньо буде вже виділених для цього 100 млн грн.

Натомість поки у держбюджеті не передбачено 70 млн грн для другого етапу.

Глава держави пообіцяв посприяти тому, щоб проект з облаштування КПВВ був профінансований повністю.

Як повідомлялось, сьогодні на Херсонщині Зеленський представив новопризначеного главу Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва.