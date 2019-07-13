  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський здійснив перший з 2014 року візит на адмінмежу з окупованим Кримом

    • Розсилка
    Зеленський здійснив перший з 2014 року візит на адмінмежу з окупованим Кримом
    Фото: president.gov.ua

    Під час поїздки президент оглянув інфраструктуру КПВВ та умови, у яких люди проходять контроль для перетину адмінмежі

    Президент Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду «Чонгар» на тимчасовій адміністративній межі з Автономною Республікою Крим під час робочої поїздки до Херсонської області. Це перший візит Зеленського на адміністративну межу з окупованим Кримом з 2014 року, передає пресслужба президента.

    Так, під час поїздки Зеленський оглянув інфраструктуру КПВВ та умови, у яких люди проходять контроль для перетину адмінмежі. Президент поспілкувався з громадянами, які саме прямували в бік окупованого Криму, та мешканцями сусідніх із КПВВ «Чонгар» районів.

    Фото: president.gov.ua
    Фото: president.gov.ua

    На нараді з питань реалізації проектів облаштування КПВВ «Чонгар» і КПВВ «Каланчак» учасники повідомили Президенту, що для реалізації першого етапу проекту достатньо буде вже виділених для цього 100 млн грн.

    Натомість поки у держбюджеті не передбачено 70 млн грн для другого етапу.

    Глава держави пообіцяв посприяти тому, щоб проект з облаштування КПВВ був профінансований повністю.

    Як повідомлялось, сьогодні на Херсонщині Зеленський представив новопризначеного главу Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва.

    Читайте також
    Крим КПВВ Херсонщина Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ