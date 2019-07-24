Новообрані депутати лише наступного року подадуть декларації у НАЗК



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До 1 квітня 2020 року нардепи повинні будуть прозвітувати про доходи за 2019 рік

Народні депутати України VIII скликання мають подати ще 2 декларації – в день припинення повноважень та наступного року за весь 2019 рік. Натомість, новообрані нардепи мають подати свої декларації вже у 2020 році. Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Як вказано, нардепи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, повинні подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (декларацію перед звільненням).

«Відповідно до частини другої статті 81 Конституції України повноваження народного депутата України припиняються достроково також у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України − в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Відповідно, нардепи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання», - зазначили у НАЗК.

Окрім того, як зазначили у Нацагентстві, нардепи мають подати декларацію після звільнення.

«Таку декларацію, яка буде містити інформацію за весь 2019 рік, необхідно подати наступного року після припинення повноважень, тобто до 1 квітня 2020 року», - вказали у НАЗК.

Щодо подання декларацій кандидатами у нардепи та новообраними нардепами України у Нацагентстві зазначили, що кандидати у нардепи є суб’єктами декларування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Але, згідно з Законом «Про вибори народних депутатів» при проведенні повторних, проміжних та позачергових виборів депутатів декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, кандидатами у депутати не подається.

«Перша декларація, яка повинна бути подана новообраними на позачергових виборах 2019 року народними депутатами, є щорічна декларація за 2019 рік, яка подається до 1 квітня 2020 року», - зазначили у НАЗК.