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    Новоутворене Міністерство діджиталізації презентують 27 вересня

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    Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров - Новоутворене Міністерство діджиталізації презентують 27 вересня
    Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

    Відтепер у кожному міністерстві будуть заступники, що займатимуться діджиталізацією

    Презентація міністерства цифрової трансформації України та його керівництва відбудеться 27 вересня.

    Про це під час відкриття Open Data Forum сказав віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

    «Ми створили міністерство, щоб формувати політики у сфері діджиталізації. До цього цим не займався жоден орган. Сьогодні є міністерство, ми будемо підтримувати такі проєкти, шукати фінансування, допомагати... 27 вересня буде публічна презентація нашого міністерства і заступників (міністра - ред.)», - сказав Федоров.

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    За його словами, також у кожному міністерстві будуть заступники, що займатимуться діджиталізацією.

    «У нас буде людина у кожному міністерстві, що буде допомагати реалізовувати ці завдання вертикально», - зазначив віцепрем'єр.

    Також, за його словами, на регіональному рівні будуть введені посади заступники голів адміністрацій, які відслідковуватимуть ключові показники ефективності місцевих проєктів.

    «Ми також створили комітет з діджиталізації та цифрової трансформації у Верховній Раді. Це перший комітет з таким набором функцій. І це теж важливо, бо на законодавчому рівні є підтримка», - додав Федоров.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні нардепи обрали керівника Апарату Верховної Ради. Ним став В'ячеслав Штучний.

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