Фракція у смартфоні. Як керувати «слугами» кількома дотиками стаття

Фото: Reuters

Діджиталізацію країни почали з двох з половиною сотень нардепів

«Країна у смартфоні», яку на стадії виборчих перегонів обіцяла партія «Слуга народу», почала втілюватися у життя. І йдеться не лише про остаточне скасування Кабінетом міністрів паперового документообігу та перехід на електронний з 1 жовтня…

Першими діджиталізацію в управлінні державою відчули на собі самі нардепи-«слуги». Так, виявилося, що керування найбільшою фракцією відбувається не (лише) звичними для парламентарів попередніх скликань методами, як от засідання фракції та персональні перемовини з кожним нардепом, а за допомогою соцмереж.

«Слуги» в смартфоні

Інформацію ЗМІ, про те, що управління монобільшістю відбувається за допомогою месенджерів, «Главкому» підтвердив Олександр Качура, член фракції «Слуга народу». «Усі поточні питання обговорюються в чатах. У нас є загальнофракційний чат, є кілька чатів по групах, є по комітетах», - зазначив він.

«У нас є 15 заступників керівників фракції, у групах вони спілкуються зі своїми депутатами. Після цього обговорення кожен заступник спілкується безпосередньо із керівником фракції. Поділ фракції на групи відбувався рандомним шляхом. Команди з 15-ти людей щодня збираються і обговорюють поточні питання», - розказав нардеп і уточнив, що сам він належить до «групи Миколи Тищенка».

Згідно із даними сайту Верховної Ради, у голови фракції справді 15 заступників

На уточнююче питання «Главкома» про те, хто контролює перебіг голосування, він не відповів. Нагадаємо, на минулому тижні депутат від «Слуги народу» Олег Семінський під час засідання Верховної Ради листувався у месенджері та перепрошував за те, що не проголосував за законопроєкт - переписку зафіксували фотокореспонденти, незважаючи на те, що парламентар намагався закрити від сторонніх очей екран смартфона аркушем паперу.

«1031П (проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України) - за основу. Не голосували: Семінський», - написав співрозмовник.

Нардеп йому відповів: «Вибачте, не добіг 2 секунди».

Качура ж стверджує, що не знав про цю ситуацію. «Я не знаю, хто такий Семінський. Це наш депутат? Можливо, у нього переписка з якимись колегами.. Не знаю, з ким він переписувався. У нас 254 людини, і я злукавлю, якщо скажу, що усіх знаю», - сказав нардеп «Главкому».

Підтвердив факт онлайн спілкування всередині фракції і ще один народний депутат від «Слуги народу» Сергій Штепа. «Я можу підтвердити, що у нас є такі чати, і що думка кожного враховується. Прикладом цього може слугувати обговорення законопроекту про імперативний мандат - №1038», - зазначив він.

Штепа уточнив: «Йшлося про те, щоб документ не обмежував депутатів, а не допускав перебігання депутата, який був обраний від однієї політсили, до іншої фракції, бо це свого роду зрада. Я запропонував певні міри, які могли б унеможливити таке явище. Мій голова підфракції відстоював мої ідеї. Враховуючи те, що багато колег вважали, що цей закон поки не на часі, його було відкликано. Отже, до нас прислухались».

Нардеп також додав, що у групових чатах можна поставити запитання стосовно того чи іншого проекту закону, а також отримати інформацію - приміром, про порядок денний, однак сам законотворчий процес у чатах не відбувається.

Мало спілкування

Спілкуванням суто у месенджерах фракція не обмежується. «Засідання фракції є. Бувають великі - в парковому - куди приходить президент, прем'єр, міністри і кілька годин відповідають на питання депутатів. Бувають оперативні - під куполом, перед голосуванням. Як правило, на них викликають відповідального за проблемний проект – у тому числі і президент, і прем’єр-міністр - відповісти на питання», - розказав «Главкому» інший народний депутат від «Слуги народу», яких забажав зберегти анонімність.

Парламентар підтвердив існування внутрішньофракційних групових чатів: «До складу кожного входять по 16-17 людей. Там доносять рішення комітетів - чи рекомендував голосувати профільний комітет, чи не рекомендував».

Разом із тим, нардеп поскаржився, що живого спілкування «слугам» дуже бракує. «Це все працює неідеально. На мою думку, нам треба частіше зустрічатись», - розказав нардеп.

У свою чергу Сергій Штепа, відповідаючи на питання «Главкома» про те, чи не бракує йому «живих» нарад із колегами по фракції, зазначив, що такого спілкування йому достатньо, водночас комунікувати із президентом волів би частіше. Нардеп уточнив, що спілкування фракції із Володимиром Зеленським відбувається раз на два тижні і триває 2-3 години.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков (фото: Станіслав Груздєв)

У ЗМІ також є інформація про існування «кодової фрази»: якщо після оголошення номеру законопроекту спікер Дмитро Разумков (він же – голова партії) промовляє «прошу підтримати», це означає, що усі «слуги» мають тиснути зелену кнопку. Один з нардепів від політсили простував цю інформацію: «Я про це не чув».

Наталія Сокирчук, «Главком»