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    Політика

    Уряд окреслив сфери діяльності Міністерства цифрової трансформації

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    До компетенції Міністерства відтепер належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії - Уряд окреслив сфери діяльності Міністерства цифрової трансформації
    До компетенції Міністерства відтепер належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії

    «Цифровізація – пріоритет державної політики», – наголосив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

    Кабмін затвердив постанову щодо діяльності Міністерства цифрової трансформації, яка також регламентує його повноваження та сфери компетенції.

    Відповідне рішення ухвалено під час засідання уряду в середу, 18 вересня.

    Згідно з прийнятим положенням, новостворене Міністерство відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері цифровізації, відкритих даних, національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, впровадження електронних послуг, електронних довірчих послуг тощо. Також Мінцифри займатиметься розвитком цифрових навичок громадян.

    «Цифровізація – пріоритет державної політики, саме тому для формування та реалізації стратегії було створено профільне Міністерство. Ухвалене Положення дозволить нам у стислі терміни налагодити роботу Мінцифри», – наголосив віцепрем’єрміністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

    Міністерство цифрової трансформації стає центральним засвідчувальним органом у сфері електронних довірчих послуг. Також до компетенції Міністерства відтепер належить розвиток широкосмугового доступу до інтернету, телекомунікаційних мереж та ІТ-індустрії.

    Раніше Федоров заявляв, що до 2023 року вся територія України має бути покрита зв'язком 3G і 4G.

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