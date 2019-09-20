Нардепи обрали керівника Апарату Верховної Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В'ячеслав Штучний

Керівником Апарату Верховної Ради України обраний В'ячеслав Штучний

Керівником Апарату Верховної Ради України обраний В'ячеслав Штучний.

Відповідне рішення підтримали 340 народних депутатів, передає УНН.

«На ваш розгляд вношу пропозицію про призначення на посаду Керівника Апарату Верховної Ради Штучного В'ячеслава Васильовича», - зазначив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

За його словами, відповідно до Регламенту, кандидатуру на цю посаду вносить голова ВРУ.

Парламентарі погодились голосувати за його кандидатуру без обговорення.

Нагадаємо, вчора, 19 вересня, Верховна Рада підтримала призначення Дмитра Сенниченка на посаду голови Фонду державного майна України.