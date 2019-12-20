Обмін ув’язненими: десятки людей відмовляються повертатися на окупований Донбас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Серед відмовників є ті, які хочуть відбути покарання і зняти питання кримінального переслідування

Серед списків утримуваних осіб, яких Україна збирається відправити на обмін з ОРДЛО, є десятки людей, які не хочуть, щоб їх обміняли, і вони повернулися в невизнані «ДНР» і «ЛНР». Про це повідомляє російські видання «Коммерсант» з посиланням на джерела в Тристоронньої контактної групи.

Так, близько 40 осіб, яких Україна готується передати бойовикам «ЛДНР», з різних причин попросили виключити їх з обмінних списків.

Джерело не назвав усіх причин відмов, але зазначив, що серед відмовників є як ті, хто не хоче повертатися в тимчасово окуповані території Донецької і Луганської області, так і ті, хто бажає відбути термін ув'язнення і закрити питання кримінального переслідування.

Другий джерело видання, близьке до однієї з невизнаних республік Донбасу, підтвердив інформацію про відмовників, не назвавши їх число.

«Це їх право не змінюватися. Їх ніхто не змушує переїжджати. Для нас важливо, щоб була очищення. Щоб всі норми були дотримані і чоловік був звільнений і користувався рівними правами, як всі інші громадяни», - сказав він.