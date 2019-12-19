Перемир'я та обмін полоненими: стали відомі подробиці засідання контактної групи в Мінську



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Тристороння контактна групаГ повторно заявила про свою відданість повній та всеохоплюючій реалізації режиму припинення вогню на Донбасі

Тристороння контактна група (ТКГ) за участі представників ОРДЛО, заявила про свою відданість повній та всеохоплюючій реалізації режиму припинення вогню, підкріпленого виконанням всіх необхідних заходів з підтримки цього режиму і обговорила питання обміну утримуваними.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар представника України у ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, сьогодні українська делегація прибула в Мінськ з чітким розумінням щодо необхідності реалізації домовленостей лідерів країн «нормандської четвірки« в Парижі 9 грудня 2019 року, а саме:

повний та всеосяжний режим припинення вогню, який має бути запроваджено до кінця 2019 року,

взаємне звільнення утримуваних осіб, повний і безумовний допуск міжнародних організацій, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО,

узгодження трьох ділянок з гуманітарною метою,

надання доступу СММ ОБСЄ до всієї неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону в режимі 24/7,

забезпечення роботи КПВВ «Золоте».

«Сторони дуже грунтовно обговорювали і питання обміну утримуваними. Вони доклали значних зусиль, щоб сприяти звільненню та обміну осіб, які утримуються в зв'язку з конфліктом, до кінця року, і тим самим втілити в життя рішення нормандського саміту з цього питання», - написала вона.

Оліфер наголосила, що в рамках роботи ТКГ в 2019 році вдалося:

вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі;

зменшити застосування артилерії, мінометів, танків;

досягнуто домовленостей щодо розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського;

відновлено міст біля КПВВ «Станиця Луганська»;

розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО;

забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення.

«Тристороння контактна група висловила вдячність Мартіну Сайдіку за його конструктивну роботу спеціального представника діючого глави ОБСЄ в ТКГ та привітала Хайді Грау із початком її каденції на цій посаді», - зазначила Оліфер.

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.