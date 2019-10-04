Обмовка за Фрейдом? Лукашенко назвав Україну Росією



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Олександр Лукашенко і Володимир Зеленський 4 жовтня проводять зустріч в Житомирі

Лукашенко ледь не назвав президента України Зеленського Володимиром Володимировичем

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в п'ятницю, 4 жовтня, під час виступу на Форумі регіонів у Житомирі назвав Україну Росією.

«Колись у нас, здається в 2012 році, був більш як 8 млрд товарообіг. І він упав потім. Ми думаємо, як його знову повернути? І ви знаєте, Володимире Олександровичу, ось цей майданчик регіонів Росії і безпосередній контакт керівників регіонів допомогли нам швидше підійти до вже більш як 6 млрд», - сказав Лукашенко.

«України», - виправив його президент Володимир Зеленський.

«Я злякався, думав, невже це Володимир Володимирович (Путін - ред.) сказав», - відповів білоруський лідер.

«Слава богу, ні», - додав Зеленський.





Також Лукашенко висловив думку, що чим міцнішою буде співпраця України і Білорусі, тим більше інші країни будуть намагатися цьому перешкоджати.

«Чим рідніше будуть жити наші держави, чим згуртованішими будемо ми, тим більший опір ми будемо відчувати. Ніхто ніколи... не дозволить нам дуже сильно дружити», - сказав Лукашенко.

За його словами, це випливає з того, що в цьому світі всі керуються принципом «розділяй і володарюй».

«Ми це усвідомлюємо і цей бар'єр ми сповнені рішучості подолати», - додав Лукашенко.